Diesel tanken bei knapp einem Euro pro Liter zehnte Woche in Folge günstiger

Hannover. Autofahrer können sich freuen: Die Preise für Benzin und Diesel fallen weiter. Laut Auswertung des Deutschen Automobilclubs ADAC ist Tanken im Durchschnitt die zehnte Woche in Folge billiger geworden. So müssen Autofahrer für einen Liter Super E10 durchschnittlich 1,136 Euro bezahlen, das sind 2,4 Cent weniger als in der Vorwoche. Für Diesel werden in Deutschland gut 1,040 Euro je Liter fällig. Der Kraftstoff wurde damit um 3,8 Cent günstiger und nähert sich der ein-Euro-Marke. Einige Autofahrer berichteten schon jetzt von Dieselpreisen knapp unter einem Euro an deutschen Tankstellen.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zu vergleichen. Teilweise kommt es zu erheblichen Preisunterschieden zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten. Laut ADAC tankt man in der Regel am günstigsten zwischen 18 und 22 Uhr.

Auch Öl bleibt günstig

Die Preisdifferenz zwischen den beiden Kraftstoffsorten Super und Diesel beträgt nun wieder 9,6 Cent. Zu Beginn der Corona-Krise lag die Differenz bei rund acht Cent je Liter. Verantwortlich für die wieder größer werdende Spanne dürfte die langsam nachlassende Nachfrage nach Heizöl sein. Die steuerliche Differenz zwischen beiden Sorten liegt allerdings bei rund 22 Cent.

Wegen der Corona-Krise ist auch die Rohöl-Nachfrage stark gesunken, wodurch die Preise weiterhin niedrig bleiben. So kostet ein Barrel (159 Liter) der Sorte Bent aktuell 20 Dollar. Seit Jahresbeginn hat Rohöl dabei über zwei Drittel seines Wertes verloren.