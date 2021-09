Diese fünf SDax-Werte rücken in den verkleinerten MDax auf

Anzeige

Frankfurt/Main. Fünf Unternehmen aus dem Nebenwerte-Index SDax werden in Kürze in den MDax aufsteigen. Zugleich wird der Index der mittelgroßen Werte um zehn Mitglieder verkleinert, die wegen der Dax-Reform der Deutschen Börse in den neuen Dax 40 aufsteigen.

Neu in dem dann 50 Werte umfassenden MDax werden vom 20. September an die Vodafone-Sendemastentochter Vantage Towers sein und der Recycling-Spezialist Befesa, wie die Deutsche Börse an diesem Freitagabend mitteilte. Zudem werden der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich, der Finanzdienstleister Hypoport und der Online-Händler für den Haustierbedarf, Zooplus, ihr Stelldichein geben.

Ihre Plätze räumen müssen dafür der Baukonzern Hochtief, der Antikörperspezialist Morphosys, der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex, der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis und die Shop Apotheke.

MDax wird laut Index-Experten bedeutungsloser

Im Zuge der Erweiterung des Dax um zehn auf 40 Mitglieder wandern zudem folgende MDax-Unternehmen ab: Der Flugzeugbauer Airbus, der Online-Modehändler Zalando, das Medizintechnik-Unternehmen Siemens Healthineers, der Duftstoffe- und Aromenhersteller Symrise, der Kochboxenlieferant Hellofresh, die Holding Porsche SE, der Chemikalienhändler Brenntag, der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius, der Sportartikelhersteller Puma und das Biotech-Unternehmen Qiagen.

Der MDax wird laut Index-Experten mit diesem Verlust bedeutungsloser. Sein am Streubesitz orientierter Börsenwert wird drastisch um fast die Hälfte sinken. Der durchschnittliche Börsenwert eines Dax-Konzerns, gemessen an den frei handelbaren Aktien, werde künftig fast zehnmal so hoch sein wie der eines mittleren MDax-Unternehmens, resümiert Analyst Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.