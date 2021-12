Die EZB wagt nur den ganz kleinen Schritt

Anzeige

Hannover. Notenbanken sind Riesen, die sich in winzigen Schritten bewegen. Richtungswechsel fallen ihnen besonders schwer, weil sie die Füße nicht sehr präzise setzen können und Fehltritte kaum korrigierbare Folgen haben. So ist es nicht überraschend, dass die EZB den Wechsel ihrer Geldpolitik hin zu etwas Normalität extrem vorsichtig angeht – mit dem kleinstmöglichen Schritt, den man sich im Moment vorstellen kann.

Die Zentralbank lässt ihr Krisenprogramm PEPP, das sie zur Bekämpfung der Corona-Folgen aufgelegt hatte, wie geplant auslaufen. Um die Folgen zu dämpfen, werden die normalen Anleihekäufe aber stärker ausgedehnt als erwartet. So werden die messbaren Auswirkungen gering sein, es geht eher um ein Symbol. Umso wichtiger wäre es, über diesen Schritt hinauszublicken. Doch da ist von Normalisierung keine Rede, die EZB bleibt faktisch im Krisenmodus.

Nun wünscht sich niemand im Ernst, dass die Notenbank jetzt Zinsen erhöht oder auf andere Art drastisch umsteuert. Unter deutschen Sparern ist es zwar populär, die EZB zu verfluchen, aber fairerweise muss man ihr ein paar Dinge zugute halten: Sie hat in entscheidenden Momenten die richtige Krisenpolitik gemacht, Notenbanken sind nicht allein für das Jahrzehnt der Nullzinsen verantwortlich, und eine schnelle Erhöhung wäre der sichere Weg in die Rezession.

Deshalb war vor der Ratssitzung schon klar, dass sich an zwei Dingen vorerst nichts ändern wird, die Durchschnittsmenschen im Alltag mehr beschäftigen als geldpolitische Philosophien. Das Eine sind die Kredite, die weiter sehr billig bleiben werden. Wer manchmal sorgenvoll auf die Hypothek schaut, kann sich damit trösten, dass die Inflation deren realen Wert schrumpfen lässt – aktuell ist sie eine Geldanlage. Das Andere sind die Geldanlagen, bei denen es noch lange umgekehrt sein wird: Das Ersparte schmilzt noch schneller als in den vergangenen Jahren. Das nennt man negative Realzinsen, und es wird noch eine ganze Weile dabei bleiben.

Die EZB muss sich allerdings fragen lassen, ob sie sich eine Welt normaler Geldpolitik überhaupt noch vorstellen kann – und was dann unter „normal“ zu verstehen wäre. Aktuell ist wieder einmal Krise, und die großen Notenbanken stecken alle im gleichen Dilemma. Eigentlich müssten sie die überraschend stark gestiegene Inflation geldpolitisch einbremsen.

Dann riskieren sie allerdings, die wegen der vierten Corona-Welle ohnehin wacklige Konjunktur gleich mit zu bremsen. Während sich Amerikaner und Briten hier schon ein Stück vorwagen, belassen es die Europäer bei einem eher symbolischen Akt – und der These, dass die Inflation bald von selbst in sich zusammensinken werde.

Darüber kann man lange streiten. Aber unabhängig davon, welche Experten am Ende Recht behalten, nimmt sich die EZB selbst das weg, was Präsidentin Christine Lagarde stets für besonders wichtig erklärt: Flexibilität. Die gibt es für die Notenbanker nämlich nur in einer Richtung: Lockerung geht jederzeit, Straffung nur in der besten aller Welten.

Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Gefahren an ganz anderen Stellen lauern: Die Staaten der Eurozone sind hoch verschuldet, steigende Zinsen könnten schnell in die nächste Eurokrise führen. Im Moment lasten die Pandemiefolgen auf den Staatshaushalten, und schon bald wird es die Bekämpfung des Klimawandels sein.

Die Zentrale der Europäischen Zentralbank ragt aus dem Häusermeer im Frankfurter Osten heraus. © Quelle: Arne Dedert/dpa

Da mag Lagarde noch so beflissen die Form wahren, alle Entscheidungen mit der Inflationskontrolle begründen und jeden Verdacht auf Staatsfinanzierung durch die Notenbank zurückweisen: Die Stabilität der Eurozone hängt von niedrigen Zinsen ab, und immer deutlicher rückt dieses Motiv bei der EZB in den Vordergrund.

Umso schwerer wird sie es haben, die Inflation entschlossener zu bekämpfen, wenn sie es dann doch tun müsste. Die Zweifel an ihrem Willen sind nicht kleiner geworden. Das ist heikel für eine Institution, die vor allem von ihrer Glaubwürdigkeit lebt.