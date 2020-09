Die Deutschen vertrauen ihrem Bankberater – nicht aber der Bank

Anzeige

Anzeige

Die Deutschen sind im Bezug auf die Banken gespalten. Nur jeder fünfte Deutsche vertraut Bankhäusern, knapp jeder Dritte (31 Prozent) sagt hingegen, dass er den Geldinstituten nicht vertraut. Nur 16 Prozent geben an, dass Banken im Interesse ihrer Kunden handeln. Dies sind Ergebnisse aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov.

Ein besonders großes Misstrauen gegenüber Geldhäusern haben demnach vor allem die Kunden von Direktbanken: Zwei von fünf Befragten (41 Prozent) dieser Kundengruppe sind überzeugt, dass Banken nicht zu trauen ist, lediglich 15 Prozent von ihnen sagen, dass sie Vertrauen haben. Bei Kunden von Sparkassen (28 Prozent) und Großbanken (29 Prozent) herrscht dagegen weniger Misstrauen.

Großteil der Kunden mit eigenem Bankberater zufrieden

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn nach der konkreten Erfahrung mit dem eigenen Bankberater während der letzten Bankberatung gefragt wird, so die Studie. Hier hatte demnach ein Großteil der Befragten (62 Prozent) das Gefühl, dem Bankberater vertrauen zu können, während nur jeder Zehnte der Befragten, die sich von einer Bank zu Finanzthemen haben beraten lassen, angibt, dem Bankberater nicht vertraut zu haben. Besonders die jüngsten und ältesten Befragten hatten bei der letzten Bankberatung Vertrauen in ihr Gegenüber.

Anzeige

Zwei Drittel haben sich von ihrem Bankberater zudem nicht unter Druck gesetzt gefühlt, einen Vertrag abzuschließen. Ebenso hatte die Mehrheit den Eindruck, dass sich die Empfehlungen des Bankberaters an ihren individuellen Bedürfnissen orientiert haben (59 Prozent) und, dass ihre Interessen für den Bankberater an erster Stelle standen (48 Prozent).

Insgesamt waren 61 Prozent mit der Beratung voll und ganz zufrieden, so geht es aus der Umfrage hervor.

Anzeige

Das persönliche Gespräch in der Filiale ist am wichtigsten

Auch wenn Onlinebanking und Banking-Apps ganz hoch im Kurs vieler Bankkunden stehen – bei der Beratung steht das persönliche Gespräch in der Filiale an erster Stelle der bevorzugt genutzten Kommunikationskanäle mit der eigenen Bank. Mehr als 75 Prozent sitzen ihrem Bankberater folglich lieber gegenüber, anstatt eine Telefonberatung (48 Prozent) in Anspruch zu nehmen oder die App der eigenen Bank (43 Prozent) dafür zu nutzen.

Rein digitale Kommunikationsformen sind bei Bankkunden deutlich unbeliebter. So würde nur jeder Siebte einen Chatbot (15 Prozent) oder Robo-Advisor (16 Prozent), einen Onlineberatungsroboter, nutzen, um mit der eigenen Bank in Kontakt zu treten.