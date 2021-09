Deutschland genehmigte Rüstungsexporte in Milliardenhöhe für Kriegsparteien

Anzeige

Anzeige

Sie sind in den Libyen- und Jemenkrieg verwickelt. Dennoch genehmigte die Bundesregierung Staaten wie Ägypten, Katar und der Türkei in dieser Legislaturperiode Rüstungslieferungen von insgesamt knapp vier Milliarden Euro. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, über die der „Spiegel“ berichtet. Demnach bewilligte die GroKo Ägypten militärische Ausrüstung im Wert von zwei Milliarden Euro. Darunter befinden sich U-Boote und Fregatten.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Für Katar gab es Genehmigungen in Höhe von 731 Millionen Euro - etwa für Leopard-Panzer. Das Emirat ist am Jemenkrieg beteiligt und mischte auch bei der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan mit. Die Vereinigten Arabischen Emirate bekamen seitens der Bundesregierung Ausfuhrgenehmigungen in Höhe von rund 340 Millionen Euro.

Anzeige

Für Saudi-Arabien kommen über die gesamte Regierungszeit 457 Millionen Euro zusammen. Nach der Ermordung eines saudi-arabischen Journalisten hatte die Bundesregierung eigentlich Ausfuhren aufgeschoben. In diesem Jahr genehmigte sie trotzdem Exporte im Wert von gut zwei Millionen Euro. Das Bundeswirtschaftsministerium verwies laut „Spiegel“ auf „Schutzausrüstung zur Verwendung auf zivilen Flughäfen“.

Anzeige

Die Türkei, die in den Libyenkonflikt eingreift, konnte im Jahr 2021 Kriegsgerät im Wert von elf Millionen Euro importieren. An den Bosporus durften seit 2017 Rüstungsexporte in Höhe von knapp 83 Millionen Euro gehen. Die Linkenabgeordnete Sevim Dağdelen sprach gegenüber dem „Spiegel“ von einer „moralischen Bankrotterklärung für SPD und Union“, die „vor allem destabilisierend für den Nahen und Mittleren Osten“ seien.