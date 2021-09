Waffenexport ins Baltikum: Litauen kauft deutsche Sturmgewehre von Heckler & Koch

Anzeige

Vilnius. Großauftrag für die deutsche Waffenschmiede Heckler & Koch: Litauen kauft für 19 Millionen Euro zusätzliche Exemplare des Sturmgewehrs G36. Der Vertrag über das Rüstungsgeschäft wurde am Donnerstag unterzeichnet. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius mit. Die Waffen sollen 2022 und 2023 an das baltische EU- und Nato-Land ausgeliefert werden. Die Anzahl der bestellten Gewehre sei ein „Staatsgeheimnis“, sagte Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas der Agentur BNS.

Die litauische Armee nutzt das G36 seit 2007 als Standardgewehr. Mit dem Erwerb weiterer Exemplare sollten die Fähigkeiten der Streitkräfte weiterentwickelt und veraltete Waffensysteme ersetzt werden, hieß es in der Ministeriumsmitteilung.