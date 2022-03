Deutsche Post DHL verbucht höchsten Gewinn in Unternehmensgeschichte

Anzeige

Bonn . Der Paketboom im Online-Handel und eine hohe Nachfrage nach anderen Logistik-Diensten haben der Deutschen Post DHL den höchsten Gewinn in der Unternehmensgeschichte beschert.

1,8 Milliarden Pakete in Deutschland

Im vergangenen Jahr verbuchte der Konzern einen Gewinn von rund 5,1 Milliarden Euro und damit 69,6 Prozent mehr als 2020 (3,0 Milliarden), wie die Post am Mittwoch in Bonn mitteilte. Der Umsatz wuchs um 22,5 Prozent auf 81,7 Milliarden Euro - der Gelbe Riese wirtschaftete also wesentlich profitabler als zuvor.

In Deutschland transportierte das Dax-Unternehmen mehr als 1,8 Milliarden Pakete, 2020 waren es noch 1,6 Milliarden gewesen. Für dieses Jahr rechnet die Post konzernweit mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf etwa gleichbleibendem Niveau.