Deutsche Bank will Risikovorsorge für faule Kredite erhöhen

Frankfurt/Main. Die Deutsche Bank will im zweiten Quartal mehr Geld für faule Kredite in der Corona-Krise zurücklegen als zum Jahresstart. Das Geldhaus werde die Risikovorsorge voraussichtlich um 800 Millionen Euro aufstocken, sagte Finanzvorstand James von Moltke am Mittwoch in einer Online-Veranstaltung für Anleger.

Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte der Dax-Konzern für die Monate Januar bis März zu diesem Zweck 506 Millionen Euro zurückgelegt. Für das Gesamtjahr rechnet das Management damit, dass die Risikovorsorge 0,35 bis 0,45 Prozent des gesamten Kreditvolumens erreicht.

Jüngste Entwicklung besser als erwartet

Er rechne nicht damit, dass sich die Entwicklung in der Krise weiter verschlimmere, sagte von Moltke. Das zweite Quartal sei wahrscheinlich der Tiefpunkt. Von der jüngsten Entwicklung im laufenden Geschäft der Bank zeigte er sich positiv überrascht. Nicht nur die Investmentbank, auch andere Bereiche hätten sich seit März deutlich stärker von der Krise erholt als vom Vorstand erwartet.

Der europäischen Bankenlandschaft sagte von Moltke große Veränderungen voraus. Auch weil Niedrigzinsen infolge der Krise noch länger anhalten dürften, komme die Branche um grundlegende Veränderungen nicht herum.

Dabei versucht sich die Deutsche Bank dafür zu rüsten, dass es im Zuge dessen auch zu einer Welle von Fusionen und Übernahmen kommt. Wann es zu grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen zwischen Kreditinstituten komme, sei schwer zu sagen. Die Deutsche Bank wolle dann aber bereit sein, sagte der Finanzvorstand.

Deutschlands größtes Kreditinstitut hatte sich im vergangenen Sommer einen radikalen Umbau verordnet, in dessen Zuge 18.000 Jobs wegfallen sollen. Die hauseigene Investmentbank wurde deutlich gestutzt, der Aktienhandel komplett eingestellt.