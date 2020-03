Anzeige

Anzeige

Düsseldorf. Verbraucher in Deutschland haben am Montagmorgen eine Sonderaktion von Aldi genutzt, um Desinfektionsmittel zu kaufen. Die Verkaufsaktion des Discounters stehe nicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Sie sei bereits vor Monaten geplant worden, sagte eine Sprecherin von Aldi-Süd der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben seit Jahren im März, wenn die Reisezeit beginnt, immer wieder ein Aktionssortiment mit Desinfektionsmittel", betonte sie.

Weil die Aktionsartikel nur in begrenzter Menge vorhanden waren, konnten die Kunden pro Person nur drei Produkte - Desinfektionsspray, -gels oder Hygienetücher - kaufen. Eine Verkäuferin in Düsseldorf sagte mit Blick auf die angebotenen, vom Inhalt her eher kleinen Produkte: "Es ist nur Reisebedarf." Vor mehreren Aldi-Läden in Düsseldorf, Köln, München und Bremen hielt sich der Andrang in Grenzen.

Kunden von einem Aldi in Duisburg. © Quelle: imago images/Reichwein

Vor allem ältere Menschen wollen Desinfektionsmittel kaufen

In Hannover waren die Desinfektionsmittel schnell ausverkauft, berichtet die HAZ. Vor allem ältere Menschen, die zur Risikogruppe gehörten, wollten sich am Montagmorgen mit den Produkten gegen das Coronavirus wappnen, berichtet die MAZ. “Um neun Uhr war alles ausverkauft”, sagte die stellvertretende Marktleiterin einer Aldi-Filiale in Potsdam gegenüber der Zeitung. Teilweise hätten die Kunden auch negativ auf die Mengenbegrenzung reagiert: „Da waren Kunden auch wirklich sauer, weil wir die Abgabemenge begrenzt haben“, sagte eine Mitarbeiterin einer Potsdamer Aldi-Filiale gegenüber der MAZ.

Tatsächlich wurde vorab - teilweise scherzhaft - gemutmaßt, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Eine Twitter-Userin hat jedoch gegenteilige Erfahrungen gemacht:

Anzeige

Ich war tatsächlich gerade im Aldi. Und die haben das Thema Desinfektionsmittel absolut ideal gelöst. Sie holen aus dem Lager immer nur einen kleinen Teil, der steht an der Kasse und wird nur auf Nachfrage ausgehändigt. Nicht mehr als insgesamt drei Artikel pro Person. — Susanne P. (@Buecherwurm2987) March 9, 2020

RND/dpa/asu