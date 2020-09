Der Gaming-Markt boomt – jetzt beginnt das Rennen um die Konsole von Morgen

Anzeige

Hannover. Sie pflanzen Bäume, gehen Angeln, fangen Insekten und sammeln Früchte – all dies sind wichtige Tätigkeiten für Spieler, die sich in die virtuelle Welt von Animal Crossing begeben haben. Eine Welt mit sprechenden Tieren, denen der Spieler Futter verkaufen muss. Die neueste Variante des Spiels mit dem Titel “New Horizons” ist der diesjährige Überraschungserfolg in der Welt der Computer-Games. Die tierischen Spielereien haben den Verkauf der Konsole Switch vom japanischen Nintendo-Konzern in bislang ungekannte Höhen katapultiert.

Ein Hinweis für die enorme Dynamik in Corona-Zeiten für eine Branche, die sich ohnehin in einer Art Dauerboom befindet. Weitere Schübe dürften folgen. Denn demnächst debütieren die neuesten Versionen der Switch-Rivalen. Die Playstation 5 von Sony und die Xbox Series X von Microsoft kommen rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft.

Switch: Lieferanten arbeiten mit Kapazitäten von 120 Prozent

Die Switch war schon im vergangenen Jahr die Nummer eins. Weltweit wurde sie 19,3 Millionen Exemplare verkauft, was einem Marktanteil von fast 50 Prozent entsprach. In diesem Jahr sollen es sogar 30 Millionen werden, berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Nintendo hatte in den vergangenen Monaten schon heftige Probleme, die globale Nachfrage zu befriedigen. Jetzt hätten die Japaner ihre Lieferanten angewiesen, die Fertigung noch einmal hochzufahren. Diese arbeiteten jetzt mit einer Kapazität von 120 Prozent.

Dabei ist Animal Crossing ein eher simples Spiel. Doch die Zahl der Gamer zwischen Osako und Osnabrück, die mit den Tieren kommunizieren wollen, wächst weiter. Ein Faktor ist die Corona-Pandemie nebst der damit verknüpften Beschränkungen.

Gaming half, durch die Pandemie zu kommen

Überall sind die Umsätze mit Konsolen, Spielen und virtuellen Zusatzprodukten wie individualisierten Spielfiguren in den vergangenen Monaten zweistellig gewachsen. Hierzulande wurde laut Branchenverband Game in der beliebtesten Kategorie - den Spielen für Smartphones und Tablets - im ersten Halbjahr ein Umsatzplus von 23 Prozent verzeichnet. Mit Erlösen von 1,1 Milliarden Euro gelang es erstmals, die Milliardenschwelle zu überspringen.

Eine Game-Umfrage hat ergeben, dass mehr als ein Drittel der Spieler ihre Aktivitäten in den vergangenen Monaten gesteigert haben. Und mehr als ein Viertel gab an, dass Beschäftigungen wie bei Animal Crossing oder das virtuelle Stehlen von Autos im Megaspiel Grand Theft Auto oder die Jagd nach Zombies in diversen Varianten geholfen haben, durch die Pandemie zu kommen.

Eine Rennszene aus Grand Thef Auto V.

Nintendo profitierte von seiner Switch-Lite-Version

Im zweiten Quartal (April bis Juni) schoss allein in den USA der Umsatz der gesamten Branche nach Berechnungen des Marktforschungsunternehmens NPD gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar in die Höhe. Die Gewinne von Nintendo verfünffachten sich in diesem Zeitraum. Wobei die Japaner stark davon profitierten, dass sie noch Ende 2019 – gerade rechtzeitig vor der Pandemie – die preiswertere Lite-Version der Switch auf den Markt brachten; sie ist hierzulande ab rund 200 Euro zu haben. Während die Konkurrenten von Sony und von Microsoft aktuell nur reichlich angejahrte Konsolen zu bieten haben.

“Stärkste Konsole der Welt”? Xbox Series X

Doch das wird sich bald ändern. Microsoft hat gerade angekündigt, dass die Series X der Xbox am 10. November ihr Debüt feiern soll. In den USA wird sie für 499,99 Dollar angeboten. In Europa sollen es 500 Euro werden. Der Konzern tituliert das Gerät sehr selbstbewusst als die “stärkste Konsole der Welt”. Sie soll in der Lage sein, ultrahochaufgelöste Graphiken (4K) zu erzeugen. Sie wird mit einer Festplatte ausgestattet, die deutlich schnellere Ladezeiten erlauben soll als die derzeit gängige Hardware für Videospiele. Die kleinere Variante (Series S) gibt es für 300 Euro, aber auch nur mit HD-Standard. Schatten würden gröber ausfallen, warnt der Fachdienst Golem Gamer mit ästhetisch hohen Ansprüchen.

Erscheint die Playstation 5 noch dieses Jahr?

Der 10. November ist ein bemerkenswertes Datum. Es deutet darauf hin, dass Microsoft dem Rivalen Sony knapp zuvor kommen will. Durch verschiedene Internetblogs ging am Donnerstagnachmittag die Meldung, dass auf Amazon ab dem 19. November eine Wandhalterung für die Playstation 5 verkaufen will. Branchenkenner schließen daraus, dass an diesem Tag auch die neue Konsole selbst vorgestellt wird – der Nachfolger des bislang erfolgreichsten Spiele-Computers: Von der Playstation 4 wurden mittlerweile insgesamt gut 110 Millionen Einheiten abgesetzt. Sony hat sich bislang nicht dazu geäußert, wann die Fünfer kommt, wohl auch, um die Spannung hochzuhalten.

So soll Sony's neuste Playstation 5 aussehen. © Quelle: Sony

Corona und der Winter: Absatzzahlen könnten in die Höhe schlagen

Neue Konsoletypen kommen nur alle sieben bis acht Jahre auf den Markt. Die Neuigkeiten des heißen Herbsts werden also die Welt der elektronischen Spiele für das nächste Jahrzehnt prägen. Die Voraussetzungen für hohe Absatzzahlen zur Premiere sind indes ideal: Die Tage werden länger und die Pandemie ist noch längst nicht überwunden.

Nintendo will denn auch schon bald nachlegen. Laut Bloomberg soll im nächsten Jahr eine technisch weiterentwickelte Switch kommen soll – mit einem aufgepeppten Angebot von Spielen. Ob eine neue Variante von Animal Crossing dazugehört, ist bislang nicht bekannt. Zumal über den Erfolg des Spiels noch immer gerätselt wird. Katsuhiko Hayashi vom japanischen Marktforscher Famitsu hat dafür eine ganz spezielle Erklärung. Zu den Fans gehörten einerseits Leute, die sich beim Warten auf neue Spiele für die Switch die Zeit vertreiben, hinzu kämen Gamer, die durch den globalen Hype neugierig geworden seien.