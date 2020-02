Der deutsche Mindestlohn ist gar nicht so niedrig, aber …

Anzeige

Deutschland – und auch Europa – diskutiert über den Mindestlohn. Der ist in der Bundesrepublik vergleichsweise niedrig, wie nun die Forscher des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in einer umfangreichen Erhebung herausgefunden haben. Die gewerkschaftsnahen Wissenschaftler leiten daraus die Forderung nach höheren gesetzlichen Lohnuntergrenzen ab. Doch die Wirklichkeit ist deutlich komplizierter.

Denn die Zahlen sind nur auf den ersten Blick so eindeutig: Zwar liegt der deutsche Mindestlohn mit 9,35 Euro pro Stunde unter dem Niveau anderer westeuropäischer Länder. In Frankreich etwa sind es 10,15 Euro, in Luxemburg gar 12,38 Euro – knapp 30 Prozent mehr.

Wer aber jemals in Luxemburg einen Kaffee getrunken hat, weiß, dass das eine vergleichsweise teure Angelegenheit ist. Und siehe da: Kaufkraft-bereinigt hat Deutschland den vierthöchsten Mindestlohn in Europa. Der Abstand zu Spitzenreiter Luxemburg beträgt ausweislich der WSI-Zahlen dann statt 30 nur noch etwa 10 Prozent.

Niedriger Mindestlohn, hohe Kaufkraft

In Relation zur Kaufkraft liegt die Lohnuntergrenze in Portugal hingegen nicht einmal halb so hoch wie in Deutschland, im osteuropäischen Lettland sogar noch niedriger. Mit anderen Worten: Wer dort für wenig Geld arbeitet, kann sich wesentlich weniger leisten als ein deutscher Niedriglöhner. Daran ändert auch die WSI-Feststellung wenig, wonach der hiesige Mindestlohn in Relation zu den Durchschnittseinkommen einer der niedrigsten in Westeuropa ist.

Kein Grund zum Feiern

Ein Grund zum Feiern ist das trotzdem nicht: Damit die Deutschen bei vergleichsweise geringem Mindestlohn volle Einkaufswagen haben, müssen die Preise niedrig sein. Dass das Leidtragende mit sich bringt, zeigt etwa die jüngste Debatte über zu billig verkauftes Fleisch – worunter Landwirtschaft, Beschäftigte in der Fleischindustrie und Tiere leiden.

Hinzukommt: Wer zum Mindestlohn tätig ist, mag während seines Erwerbslebens vergleichsweise gut über die Runden kommen. Im Alter hingegen droht die Armut, weil bei weniger als 12 Euro Stundenlohn zu geringe Rentenansprüche aufgebaut werden.

Jetzt geht es um europäische Mindestlöhne

Es spricht also durchaus etwas für einen höheren gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland – der europäische Vergleich gehört derzeit nicht dazu. Aus dem lässt sich eher ein Bedarf an europaweiten Lohnuntergrenzen ableiten.

Die visiert die EU-Kommission nun an, auch wenn es ein sehr, sehr kompliziertes Unterfangen werden dürfte. Aber das steht auf einem anderen Blatt.