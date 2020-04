Der behutsame Start: Bald laufen wieder Autos vom Band

Anzeige

Hannover. Sindelfingen und Bremen, Wolfsburg und Zwickau. Das sind die Orte, an denen es wieder losgeht. Die Autobauer wollen nach rund vier Wochen Pause die Fertigung vorsichtig wieder hochfahren. Doch eine Produktion wie vor der Corona-Krise wird es hierzulande womöglich für viele Jahre nicht mehr geben. Bis zu 100.000 Jobs könnten gefährdet sein.

Volkswagen: Start in kommender Woche

Bei Volkswagen hat das Werk im sächsischen Zwickau Priorität. Dort wird vom nächsten Montag an, 20. April, wieder das Elektroauto ID3 montiert. Der Wagen ist ein Hoffnungsträger für den gesamten Konzern. Im Sommer soll der Verkauf starten. Auch bei Daimler wird dann wieder geschafft. Zunächst gelte das für die hiesigen Werke, die Motoren und Getriebe fertigen, teilen die Stuttgarter mit. Es folgen die großen Pkw-Werke in Sindelfingen und Bremen. Auch in Lkw- und Buswerken von Daimler entstehen von der nächsten Woche an wieder Fahrzeuge.

Millionen Fahrzeuge weniger: Stückzahlen schrumpfen

“Es geht den Autobauern zunächst einmal darum, die noch ausstehenden Aufträge abzuarbeiten”, sagte Ferdinand Dudenhöffer von der Uni St. Gallen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. In einer zweiten Welle werde vor allem die Produktion der Modelle mit den höchsten Verkaufszahlen wieder aufgenommen – in der Hoffnung, dass diese Fahrzeuge auch in den nächsten Monaten bei den Käufern beliebt sein werden.

Doch der Autoexperte geht davon aus, dass die Stückzahlen in diesem Jahr massiv schrumpfen werden. 2018 liefen hierzulande noch 5,1 Millionen Pkw von den Bändern. Schon im vorigen Jahr wurde wegen nachlassender Nachfrage auf knapp 4,7 Millionen Fahrzeuge herunter gebremst. Dudenhöffer rechnet für 2020 in einem optimistischen Szenario mit noch 3,8 Millionen Autos. Es könnten aber auch nur 3,4 Millionen werden.

Export wichtig: Rund drei Viertel wird im Ausland verkauft

Alles wird davon abhängen, wie sich die Auto-Kauflaune hierzulande, aber noch viel stärker in den wichtigen Exportmärkten entwickelt – knapp drei Viertel der hiesigen Produktion wird im Ausland verkauft. Das sind in der EU zuallererst ausgerechnet Italien, Spanien und Frankreich: Diese drei Länder leiden besonders stark unter der Corona-Pandemie. Deshalb kalkuliert Dudenhöffer hier mit Absatzeinbrüchen von 25 bis 30 Prozent in diesem Jahr. Das gilt ebenso für die USA, einem weiteren maßgeblichen Exportmarkt.

Immerhin, die Bundesregierung hat beschlossen, dass die hiesigen Autohäuser von der nächsten Woche an wieder geöffnet werden dürfen. Dafür gibt es aus der Branche auch jede Menge Applaus. Aber das wird nach Ansicht von Thomas Peckruhn, Vize-Chef des Zentralverbandes des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, nicht genügen. Es seien nun zusätzliche Kaufprämien für Elektro- und Hybridautos und für saubere Verbrenner nötig.

Der Autohandel ist nicht nur wegen der Schließung der Autohäuser weitgehend zum Erliegen gekommen. Auch im Online-Geschäft mit den Fahrzeugen ging es in den vergangenen Wochen steil nach unten. Massenweise Kurzarbeit und die Angst um den Job haben der Kundschaft die Stimmung verdorben.

Nicht auf Halde produzieren: Autobauer warten Nachfrage ab

Das macht deutlich, dass das vorsichtige Hochfahren der Fertigung nicht nur mit dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten und mit Lücken in der Versorgung mit Zulieferteilen zu tun hat. So verfolgt denn auch BMW unter den deutschen Autobauern die defensivste Strategie. Die Fertigung soll jedem Fall bis zum 30. April still stehen. Wann wieder produziert werde, hängt nach den Worten eines Sprechers von der Entwicklung der Nachfrage ab. Die ersten Indikatoren wird es in Deutschland nach den Wiedereröffnungen der Autohäuser in den nächsten Wochen geben. “Ziel der Autobauer ist, in jedem Fall zu vermeiden, dass sie auf Halde produzieren”, betont Dudenhöffer.

Wobei die aktuelle Konstellation komplex ist: Der mutmaßlich tiefste Einbruch in der Geschichte der Autobranche kommt just in einer Phase, da die Elektromobilität deutlich an Boden gewinnt. So macht denn auch Peckruhn darauf aufmerksam, dass der Absatz von elektrifizierten Fahrzeugen bis Mitte März gut gelaufen sei. Laut Kraftfahrtbundesamt legten im gesamten März die Neuzulassungen der Voll-Elektrischen um gut 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Bei Plug-In-Hybriden betrug das Plus sogar mehr als 200 Prozent – obwohl der Gesamtmarkt um rund ein Drittel schrumpfte.

Zehn Jahre, um sich von Corona-Krise zu erholen?

Klar ist für Branchenkenner: Die Manager überlegen sehr genau, bei welchen Verbrennermodellen sie die Produktion überhaupt noch hochfahren – schließlich müssen sie den CO2-Ausstoß der Neuwagenflotte deutlich verringern, um die verschärften Vorgaben der EU zu erfüllen. Hinzu kommt das Absacken der Gesamt-Stückzahl auf ein niedrigeres Niveau, und zwar für Dudenhöffer auf lange Frist: Er rechnet damit, dass die Branche in jedem Fall mehr als zehn Jahre brauchen wird, um sich vom Corona-Einbruch zu erholen.

Er geht dabei davon aus, dass die Konsumenten wegen der Corona-Folgen auf absehbare Zeit weniger Geld in der Tasche haben werden. Die Folge: “Wir müssen mit einem deutlichen Abbau der Produktionskapazität in der Autoindustrie in Deutschland rechnen”, so der Autoexperte. 100.000 Arbeitsplätze von derzeit rund 830.000 bei Autobauern und Zulieferern seien gefährdet.