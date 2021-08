Delivery Hero und Co.: Den Lieferdiensten steht ein harter Kampf bevor

Anzeige

Frankfurt. Ein Verlust von fast einer Milliarde Euro, und zugleich geht der Aktienkurs in die Höhe: Dass das geht, hat das Dax-Mitglied Delivery Hero am Donnerstag bewiesen. Die Anleger wetten darauf, dass das Berliner Unternehmen im Geschäft mit der Lieferung von Mahlzeiten und Supermarkt-Produkten das Rennen machen wird. Allerdings steht in der noch jungen Branche ein heftiger Verdrängungswettbewerb bevor. Völlig offen ist, wer sich durchsetzen kann und wer unter die Räder kommt.

Delivery Hero hat im ersten Halbjahr unter dem Strich einen Verlust von 918 Millionen Euro eingefahren. Gleichzeitig hat sich der Umsatz mit knapp 2,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Diese Zahlen illustrieren das krasse Auf und Ab, das die Firma in ihrer noch jungen Geschichte hingelegt hat - inklusive mehrerer radikaler Strategieschwenks.

Das hat viel mit einer Branche zu tun, die sich extrem dynamisch entwickelt. Für Marktforscher und Analysten besteht kein Zweifel, dass sich neue Spielarten des Einzelhandels und der Gastronomie entwickeln werden. Die Lieferung von fertig gekochten Mahlzeiten bis vor die Haustür hat sich bereits in den meisten Ländern der Erde durchgesetzt. Seit knapp zwei Jahren kommt der damit eng verwandte „Q-Commerce” hinzu. Q steht für quick: die superschnelle Lieferung von gängigen Waren aus dem Supermarkt-Sortiment.

Die Branche wird befeuert durch riesige Mengen Kapital, die risikofreudige Investoren in die Unternehmen stecken. Begleitet von der Hoffnung, das Unternehmen zu erwischen, das zu einem neuen Amazon wird. Hierzulande hat der Pionier namens Gorillas für erste spektakuläre Erfolge gesorgt.

Einer der Herausforderer trägt den naheliegenden Namen Flink. Er hat sich kürzlich durch eine strategische Partnerschaft mit Rewe gestärkt. Das Startup kann damit auf das höchst effiziente Beschaffungs- und Logistiksystem von Deutschlands zweitgrößten Lebensmittelhändler bauen – und das ist beim Q-Commerce enorm wichtig.

Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg hat sich davon nicht abschrecken lassen und gerade unter anderem in der Heimatstadt Berlin ein Konkurrenzangebot mit der Marke Foodpanda gestartet. Und natürlich ist eine rasante Expansion geplant. So sollen die Foodpandas in diesem Jahr auch noch in Hamburg, München und Frankfurt an den Start gehen.

Die hohen Anlauf- und Marketingkosten für das neue Geschäftsfeld sind ein maßgeblicher Faktor für die hohen Verluste, die sich im Vergleich zur Vorjahreszeit mehr als verdoppelt haben.

Ursprünglich war das Unternehmen nur ein Mahlzeiten-Service, der zunächst mit eigenen Velokurieren Essen auf Rädern lieferte, sich dann zu einer reinen Vermittlerplattform verwandelte – und zwischenzeitlich aus dem Geschäft in Deutschland komplett ausgestiegen war.

Asien, Nordafrika und der Nahe Osten wurden zum zentralen Aktionsgebiet. Nun werden hierzulande und anderswo wieder eigene Flotten mit Zustellern aufgebaut, die per E-Bike sowohl Restaurantessen als auch Milch, Chips oder Nutella ausfahren sollen.

Die Ware soll binnen sieben Minuten gebracht werden. Um die Hochgeschwindigkeitslieferung zu gewährleisten, werden in städtischen Quartieren kleine Lagerhäuser eingerichtet. Aber auch Produkte aus lokalen Läden sollen zum Kunden gebracht werden. Der kann das alles über eine einzige App bestellen. Gorillas oder Flink agieren mit identischen Konzepten, bloß die warmen Mahlzeiten gibt es nicht.

Dass diese Konstellationen zu einem erbitterten Hauen und Stechen um Marktanteile führen, ist offensichtlich. Vor allem die Zusteller bekommen das zu spüren. Was kürzlich zu wilden Streiks bei Gorillas in Berlin führte. Das Unternehmen beschäftigte dort viele junge Lateinamerikaner mit Work-and-Travel-Visa, die versuchten, bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen.

Östberg hat indes versprochen, seine Fahrer fair zu behandeln. Zudem gibt er sich in puncto Ergebnis gelassen. In einer Telefonkonferenz betonte er kürzlich, es gebe keinen Druck, schnell in die Gewinnzone zu kommen. „Wir können uns organisch in diese Richtung bewegen.”

Anleger vertrauen auf gute Geschäftsaussichten

Für 2022 hat er jedenfalls schon einmal Profite ausgeschlossen. Dennoch setzen zahlreiche Analysten auf die Berliner. Stellvertretend für viele verweist Thomas Davies von der Berenberg Bank just auf die hohen Investitionen in das neue Geschäftsfeld und auf die internationalen Aktivitäten. Deshalb das Kursplus.

Wobei viele Experten bezweifeln, ob es überhaupt möglich ist, nachhaltig mit Lieferdiensten Geld zu verdienen. Unter anderem die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass der ökonomische Druck auch künftig systematisch auf die Zusteller abgewälzt wird – sie sind in den betriebswirtschaftlichen Kalkulationen die größten Kostenfaktoren. Immer wieder gibt es Forderungen, dass der Gesetzgeber hier regulierend eingreift.

Marktforscher gehen indes davon aus, dass das die Geschäfte in den nächsten Jahren zwar expandieren, dass es aber zugleich jede Menge Übernahmen und Fusionen geben wird. Denn vieles spricht dafür, dass solche Geschäftsmodelle nur dann profitabel betrieben werden können, wenn es vor Ort nur einen Anbieter gibt, der dann die Konditionen bestimmen kann.

Dies wiederum hat inzwischen auch die Wettbewerbshüter alarmiert. Zwar ist das Bundeskartellamt hier noch nicht offiziell aktiv. Doch aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion geht hervor: Bei einer Monopolisierung der Lieferplattformen sieht man die Gefahr, dass ein Marktführer nur noch schwer angreifbar sein wird, was insbesondere zu überhöhten Preisen führen könnte. Das Vorbild Amazon lässt grüßen.