200 Dollar extra im Monat: Delta Airlines will ungeimpften Mitarbeitern Zuschlag für mögliche Corona-Behandlung berechnen

Anzeige

Anzeige

Washington. Der Chef der US-Fluggesellschaft Delta Airlines, Ed Bastian, hat angekündigt, ab November ungeimpften Mitarbeitern monatlich 200 US-Dollar für mögliche Behandlungskosten im Falle einer Corona-Infektion abziehen zu wollen.

Der ABC-Korrespondent Sam Sweeney veröffentlichte auf Twitter eine Mitteilung des Luftfahrtunternehmens, in der die Entscheidung damit begründet wird, dass ein Krankenhausaufenthalt wegen einer Covid-19-Infektion im Schnitt 40.000 US-Dollar koste. Delta Airlines wolle mit dem Zuschlag das finanzielle Risiko für das Unternehmen ausgleichen.

Anzeige

Alle mit dem Coronavirus infizierten Delta-Mitarbeiter, die in den vergangenen Wochen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, seien nicht vollständig geimpft gewesen, schreibt Delta-Chef Ed Bastian in der Mitteilung.

Während man auf eine Impfquote von 75 Prozent stolz sein könne, „bedeutet die Agressivität der neuen Variante (Anmerkung: Bastian bezieht sich auf die Delta-Variante des Coronavirus), dass wir viel mehr Menschen impfen müssen, so nah wie möglich an die 100 Prozent”, zitiert die Plattform „MSN” den Delta-Chef.

In den USA erhöhen die Regierung in Washington sowie einige Unternehmen seit Wochen den Druck auf Ungeimpfte. So gibt es etwa ab 15. September eine Impfpflicht für Soldaten. Auch die Fluggesellschaft United Airlines hat seine Mitarbeiter bereits dazu verpflichtet, sich bis Herbst vollständig impfen zu lassen.