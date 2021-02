Dehoga sieht mögliche Vorteile für Geimpfte skeptisch

Anzeige

Berlin. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat in der Debatte um Vorteile für Geimpfte um Zurückhaltung geworben. Zuerst müsse sichergestellt werden, dass jeder, der wolle, eine Corona-Impfung bekommen könne, sagte Dehoga-Präsident Guido Zöllick am Donnerstag dem Fernsehsender Phoenix. „An dem Punkt sind wir noch lange nicht.“ Zugleich forderte er „rechtliche Sicherheit“ für die Branche.

Gastronomie ist keine Behörde

Unabhängig von der Diskussion, ob Betriebe Geimpfte schneller aufnehmen könnten oder nicht, stehe die Frage: „Wie wollen wir das kontrollieren, und dürfen wir das überhaupt?“, sagte Zöllick. Er sei nicht der Meinung, dass sich Hoteliers, Gastronomen oder Veranstalter einfach die Impfausweise zeigen lassen dürften. „Wir sind keine Behörde, die dazu entsprechende Rechte besitzt“.

Zielgruppe noch nicht geimpft - sinnfrei, Zugang zu beschränken

Dehoga-Geschäftsführerin Ingrid Hartges hatte zuletzt im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gesagt, dass die Debatte über Vorteile für Geimpfte verfrüht sei, da noch nicht alle, die sich impfen lassen wollen, dies auch könnten. Wann die „Zielgruppe“, also jüngere Menschen unter 50 Jahren, ein Impfangebot gemacht werden könne, sei derzeit noch völlig offen, so Hartges.

„Aufgrund dieser Sachlage ergibt es keinen Sinn, den Zugang zu unseren Betrieben auf Geimpfte zu beschränken, weil relevante Zielgruppen noch keine Impfung erhalten haben oder in absehbarer Zeit erhalten.“ Absolute Priorität habe für die Dehoga-Geschaftsführerin jetzt die erfolgreiche Umsetzung der Impfstrategie.

Hartges fordert zudem eine intelligente Teststrategie. Denn noch gebe es keine Antwort auf die Frage, ob auch Hotels, „so sie denn wollen“, Schnelltests für Hotelgäste oder im Rahmen von Veranstaltungen einsetzen könnten.

Ethikrat - teilweise - gegen Lockerungen für Geimpfte

Am Donnerstag veröffentlichte der Deutsche Ethikrat eine Stellungnahme zur Causa Lockerungen für Geimpfte. Demnach wird eine Lockerung der Corona-Regeln für Menschen, die bereits gegen das Virus geimpft sind, zum gegenwärtigen Zeitpunkt abgelehnt. In der Stellungnahme heißt es aber, es könne Gründe geben, dass für Geimpfte in bestimmten Bereichen andere Regeln gelten. Langfristig könne dies für die Privatwirtschaft gelten und kurzfristig in stationären Einrichtungen für pflegebedürftige und behinderte Menschen.

Ohnehin müsse erst geklärt werden, ob von geimpften Menschen weiterhin eine Ansteckungsgefahr ausgehe oder nicht, sagte die Vorsitzende des Ethikrates, Alena Buyx, in Berlin.