Decathlon: Französischer Sportartikel-Riese will in Deutschland Nummer eins werden

Berlin. Mit zigtausenden Sportartikeln, davon vier Fünftel Eigenmarken zu günstigen Preisen, gilt die Decathlon-Kette hierzulande als „Aldi des Sports“. Andre Weinert hat einen anderen Blick auf das Unternehmen. „Wir sind kein Discounter“, erklärt der Deutschland-Chef des Branchenriesen aus Frankreich. Decathlon biete auch Beratung und Service.

Darauf will der Konzern aufbauen und hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Decathlon soll zu einer in jeder Hinsicht führenden Plattform für Sportartikel und damit verbundene Dienstleistungen ausgebaut werden. Bis 2026 plant der Konzern massives Wachstum und will - etwa durch Reparaturangebote sowie den Verkauf von gebrauchten Artikeln - nachhaltiger werden. „Wir wollen die erste Adresse für Sportartikel in Deutschland werden“, sagt Deutschland-Chef Weinert wenig bescheiden.

Ökologischer Fußabdruck soll sich halbieren

Kommendes Jahr startet Decathlon dazu unter anderem den Verkauf gebrauchter Fahrräder und Outdoor-Sportartikel. Die will das Unternehmen von Kunden ankaufen, herrichten und dann weiterverkaufen. Bei derzeit extrem gefragten Elektrofahrrädern ist das nicht nur eine Frage der Nachhaltigkeit. Bei diesem Trendprodukt gibt es Nachschubprobleme bei Neuware, die sich noch weit ins nächste Jahr hineinziehen dürften.

Mit verstärkten Reparaturangeboten von Fahrrädern über Zelte bis zu Kajaks will Decathlon zudem die Lebensdauer von Sportartikeln verlängern. Eigenmarken würden vermehrt ökologisch gefertigt, etwa durch Verwendung von Recyclingmaterialien. Genaue Quoten dafür nennt Decathlon aber im Gegensatz zu Markenherstellern wie Adidas nicht.

Unter dem Strich soll sich der ökologische Fußabdruck von Decathlon zwischen 2016 und 2026 unter Einschluss aller Aktivitäten von der Produktion bis zum Handel mit Sportartikeln halbieren, verspricht Weinert. Einhergehen soll das mit einer Ausweitung des Deutschland-Umsatzes von in diesem Jahr knapp einer Milliarde auf 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2026. Dazu will Decathlon 26 weitere Filialen zwischen Nordsee und Alpen eröffnen, das Unternehmen käme damit auf 110 Ladengeschäfte in Deutschland. Auch Online will das Unternehmen stark wachsen.

Großer Online-Marktplatz ist Teil der Strategie

Zwar boomt die Sportartikelbranche allgemein. Mit dem angestrebten Wachstum liege man aber über dem Schnitt und werde Marktanteile erobern, versichert Weinert. Speziell die eigene Online-Plattform soll zum führenden Marktplatz der Branche werden, der auch Spitzenmarken wie Adidas, Puma oder Nike umfasst. Dieses Marktplatz-Konzept ist in Deutschland seit April online. Aus 47.000 Produkten ist dabei inklusive anderer Marken eine Auswahl von 57.000 Produkten geworden. Damit reklamiert Decathlon das in Deutschland größte Angebotsspektrum für sich.

Den traditionellen Sportfachhandel dürfte diese Vorwärtsstrategie noch mehr unter Druck setzen. Denn der sieht sich trotz der allgemein großen Nachfrage nach Sportartikeln auch mit den Marketingstrategien der beiden dominierenden Marktführer Adidas oder Nike konfrontiert. Die verkaufen selbst immer größere Anteile ihres Sortiments an Handelspartnern vorbei über eigene Online-Kanäle und stationäre Läden. Wie Adidas und Nike konzentriert sich künftig auch Decathlon auf besonders trendige Bereiche wie Radsport, Outdoor, Fitness und Sportmode sowie vom Marketing her vor allem auf Trend setzende Metropolen. In Deutschland ist das neben den vier Millionenstädten noch Frankfurt.

Um genug Personal für das geplante eigene Wachstum zu bekommen, geht Decathlon bei der Standortpolitik neue Wege. Die Zentralfunktionen des Konzerns werden in Deutschland künftig auf Schwetzingen und Plochingen in Baden-Württemberg sowie Dortmund und Berlin aufgeteilt. Rund 1300 neue Stellen auf dann bundesweit rund 6500 Beschäftigte sollen auf diese Weise inklusive des Filialwachstums geschaffen werden.