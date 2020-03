Dax startet deutlich im Plus

Anzeige

Anzeige

Seoul/Tokio. Der Deutsche Aktienindex ist am Dienstag mit erfreulichen Zugewinnen in den Handel gestartet. In den ersten Minuten gewinnt Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer mehr als 380 Punkte bzw. 4,3 Prozent auf 9125 Punkte hinzu, nachdem es gestern noch an der Frankfurter Börse kein Halten mehr gegeben hatte.

Die sogenannten “Angstbarometer”, der V-DAX und die V-STOXX kletterten gestern zeitweise um über zwanzig Prozent und markierten damit neue Rekordhochs. In den USA verbuchte der Dow Jones gestern die größten Kursabschläge seit 1987 und den drittgrößten Tagesverlust seiner Geschichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Asiens Börsen mit großen Schwankungen

Schon an den Börsen in Japan und Südkorea hat im heutigen Dienstagshandel die Unsicherheit wegen der Coronakrise unter den Anlegern für große Schwankungen gesorgt. An der Leitbörse in Tokio legte der Nikkei-Index für 225 führende Werte am Dienstag leicht um 9,49 Punkte oder 0,06 Prozent auf den Schlussstand von 17.011,53 zu. Zum Abschluss des Vormittagshandels hatte das Börsenbarometer im Minus notiert.

Auch die Seouler Aktienbörse erlebte eine Achterbahnfahrt der Kurse. Der Leitindex Kospi schloss bei 1672,44 Zählern, um 42,42 Punkte oder 2,5 Prozent niedriger als am Vortag. Der Index war zwischendurch um 0,5 Prozent gestiegen.

RND/dpa