Neue Dax-Regeln: Gewinn sollte kein Kriterium sein

Die Deutsche Börse nutzt die Gelegenheit nach dem Wirecard-Skandal und strukturiert um. Wenn es nach ihr geht, sollen künftig 40 Unternehmen im Dax gelistet werden, statt bisher 30. Das ist sinnvoll. Denn viele Fonds orientieren sich an der Zusammensetzung des Dax. Dort sind SAP und Linde die derzeit größten Player, sie werden entsprechend ihres Börsenwerts mit jeweils rund 10 Prozent gewichtet. Die Deutsche Telekom, Adidas und BASF haben knapp 5 Prozent, Daimler knapp 4 Prozent. Steigen zehn weitere Unternehmen in den Deutschen Leitindex auf, ändert sich diese Verteilung. Und das ist gut.

Denn wie bei allen Anlagen gilt: Eine breite Streuung mindert das Risiko. Wenn ein Dax-Unternehmen schwächelt oder wie im Fall Wirecard ganz ausfällt, können die Aktien der anderen Unternehmen den Verlust auffangen. Das geht bei 40 Unternehmen besser als bei 30. Außerdem ist der Dax zu einem deutschen Stimmungsbarometer geworden. Er zeigt an, ob es der deutschen Wirtschaft gut geht. Und das kann er realistisch und statistisch gesehen besser, wenn er mehr Unternehmen erfasst.

Dreht den innovativen Unternehmen nicht den Geldhahn ab

Im möglichen neuen Regelwerk steht außerdem, dass nur noch Unternehmen der Aufstieg in den Dax gewährt werden soll, die Gewinn machen. Das klingt erstmal logisch. Denn wer möchte sein Geld gerne in ein Verlustgeschäft stecken? Tatsächlich ist das aber oft so. Denn besonders innovative Tech-Unternehmen, die relativ neu am Markt sind, schreiben noch keine schwarzen Zahlen. Das betrifft zum Beispiel das deutsche Unternehmen Delivery Hero. Aber auch der E-Autobauer Tesla hat jahrelang nur Verluste gemacht.

Trotzdem kann das Geschäftsmodell funktionieren - und zukunftsträchtig sein. Verwehrt man diesen Unternehmen den Zugang zum Dax geht man zwar auf Nummer sicher. Man schneidet ihnen aber auch den Weg zu einer Geldquelle ab, die sie unter Umständen dringend brauchen, um sich am Markt zu etablieren. Dem Innovationsstandort Deutschland könnte das schaden.