DAX: Die Panik ist erst einmal verflogen

Anzeige

Anzeige

Frankfurt. Der Dax ist fester in den Dienstaghandel gestartet. Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer gewinnt in den ersten Minuten 5,8 Prozent auf 9247 Punkte hinzu.Zuletzt bewegte sich der deutsche Leitindex in diesem Bereich am 13. März.

Am Vortag hatte der Dax nach seinem freundlichen Ausklang der Vorwoche zwar wieder im Minus geschlossen, aber immerhin klar über seinem Tagestief. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 5,26 Prozent zu auf 19.827,82 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 5 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die politische Uneinigkeit in Washington über ein billionenschweres Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise hatte dagegen am Montag noch in den USA die Aktienkurse erneut belastet. Ein umfangreiches Hilfspaket der US-Notenbank Fed zur Linderung der Krise konnte die Kurse unterdessen nicht stützen.

Der Dow Jones Industrial verlor 3,04 Prozent auf 18. 591,93 Punkte. Er weitete die Verluste der desaströsen Vorwoche aus und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2016. “Die USA stehen noch ganz am Anfang einer Corona-Krise. Das Krisenmanagement funktioniert dort deutlich schlechter als im Rest der Welt”, sagt Martin Utschneider von Donner und Reuschel.

Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Rückschlag von 2,93 Prozent auf 2237,40 Punkte aus dem erneut von starken Schwankungen bestimmten Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 rettete dagegen ein Plus von 0,18 Prozent auf 7006,92 Punkte ins Ziel. Hier stützten vor allem die Kursgewinne in der Halbleiterbranche.

Anzeige

Boeing-Aktien gesucht

In dem erneut schwachen Aktienmarkt zeigten sich die Papiere von Boeing nach dem jüngsten Kurseinbruch mit einem Plus von 11,2 Prozent stark. Sie lagen an der Spitze des Dow. Die Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien zum Kauf empfohlen. Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sei nun substanziell in den Kurs eingearbeitet, schrieb Analyst Noah Poponak. Sollte die Krise erst einmal überwunden sein, würden Flugreisen wieder so populär wie zuvor.

Anzeige

Derweil zwingt die Ausbreitung des Virus den angeschlagenen Luftfahrtriesen zu weiteren Einschnitten. Boeing fährt die ohnehin schon stark gedrosselte Produktion noch weiter herunter. Zudem setzt der Flugzeugbauer die Dividendenzahlung bis auf Weiteres aus und lässt das bereits seit April 2019 ruhende Aktienrückkaufprogramm noch länger pausieren.

Asiens Börsen deutlich im Plus

An den Finanzmärkten in Tokio und Seoul haben die Aktienkurse deutlich zugelegt. An der asiatischen Leitbörse in Tokio stieg der Nikkei-Index für 225 führende Werte am Dienstag um 1204,57 Punkte oder 7,1 Prozent auf den Schlussstand von 18.092,35. Schon am Vortag hatte das Börsenmeter deutlich im Plus gelegen.

An der Börse in Seoul trieben nach der jüngsten Talfahrt wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie neue Maßnahmen der Regierung zur Unterstützung der Unternehmen und der Stabilisierung der Märkte die Kurse wieder nach oben. Der Leitindex Kospi kletterte um 127,51 Punkte oder 8,6 Prozent auf 1609,97. Am Montag war der Index um 5,3 Prozent abgestürzt.

RND/dpa