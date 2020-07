Datenschützer: Polizei soll nur mit richterlichem Beschluss Einblick in Corona-Gästeliste bekommen

Bekannt als Mesut in GZSZ: Mustafa Alin hat jetzt einen Dönerimbiss

Als Mesut spielte Mustafa Alin sich in der Daily Soap “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” in die Herzen vieler Zuschauer, ehe er 2017 aus der Serie ausstieg. Inzwischen ist der Schauspieler unter die Gastronomen gegangen. In der Nähe von Hannover eröffnete der 42-Jährige kürzlich eine Dönerstube.