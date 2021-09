Datenschützer: Neue Facebookbrille verstößt gegen deutsches Recht

Anzeige

Eine Brille, mit der man auch Videos drehen und Telefonanrufe entgegen nehmen kann: So sieht es die neue Facebook-Brille vor. Sie wird vorerst in Australien, den USA, Kanada, Irland, Italien und Großbritannien angeboten. In Deutschland hätte sie jedoch „in dieser Form keine Chance“, sagte Datenschutzexperte Peter Wedde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Wedde ist Professor für Arbeitsrecht und Recht der Informationsgesellschaft an der Frankfurt University of Applied Science. Die Videofunktion der „Ray-Ban Stories“ verstößt ihm zufolge gegen den Paragraf 4 des Bundesdatenschutzgesetzes. Demnach müsse man Menschen, die man filmt, aktiv um Einwilligung bitten.

Facebookchef Mark Zuckerberg: Eine neue Brille wird zunächst in Ländern wie Kanada und den USA angeboten. © Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Facebook hatte am Donnerstag eine smarte Brille vorgestellt, mit der man Fotos und Videos aufnehmen kann. Mit der „Ray-Ban Stories“ könne man auch Anrufe entgegennehmen oder Podcasts hören, da in den Brillenbügeln zwei Lautsprecher eingebaut seien, kündigte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg an. Anders als die gescheiterten Google Glasses verfügt die Ray-Ban-Brille von Facebook nicht über einen Monitor. Zum Schutz der Privatsphäre leuchtet neben der Kamera eine kleine weiße LED auf, wenn die Kamera ein Foto oder Video aufnimmt.

Das reicht Wedde zufolge keinesfalls aus. „Stellen Sie sich einmal vor, Sie schlendern am Strand entlang und sehen einen hübschen jungen Mann, filmen ihn und posten das Video in den Sozialen Netzwerken. Der bekommt doch gar nicht mit, dass irgendwo ein Licht leuchtet.“

Anwendung nur im privaten Raum

Nach deutschem Recht müsste man quasi ein Schildchen mit sich herum tragen, das über die Videoabnahme informiere. Wedde kann sich keinen anderen legalen Rahmen für die Anwendung der Videofunktion als den privaten Raum vorstellen. Ähnliche Probleme habe es auch schon bei den Google Glasses gegeben. Im Fall einer geplanten Zulassung für Deutschland oder auch Europa würde Wedde mit massiven Datenschutzprotesten rechnen.