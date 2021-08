Über 220 Milliarden Euro: Wirtschaftsschäden durch Hacker-Angriffe mehr als verdoppelt

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Schaden für die deutsche Wirtschaft durch Cyberkriminalität hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Einer Studie des Digitalverbands Bitkom zufolge ist deutschen Unternehmen zuletzt ein Gesamtschaden von 223 Milliarden Euro innerhalb eines Jahres durch digitale Attacken entstanden. 88 Prozent der Unternehmen seien von Cyber-Angriffen betroffen gewesen.

Besonders angestiegen sind demnach die Schäden durch sogenannte Ransomware-Angriffe, bei denen Hacker Computersysteme durch eine Verschlüsselung lahmlegen und versuchen, hohe Geldsummen zu erpressen. Die dadurch verursachten Schäden seien im Vergleich zu den Vorjahren um mehr als 350 Prozent angestiegen, erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg am Donnerstag in Berlin.

Abonnieren und gewinnen! Mit dem Newsletter Hauptstadt Radar exklusive Einblicke in die Politik erhalten und ein iPad gewinnen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung und den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels zu. Es gelten die Informationen nach DSGVO. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

„Die Wucht, mit der Ransomware-Angriffe unsere Wirtschaft erschüttern, ist besorgniserregend und trifft Unternehmen aller Branchen und Größen”, sagte Berg. Auch der Diebstahl von Kommunikationsdaten, kritischen Geschäftsdaten und geistigem Eigentum stelle ein großes Problem dar. Die Angreifer würden dabei zunehmend gezielt und professionell vorgehen.

Manipulierte Mitarbeiter

Ein großer Teil der Angriffe beginne durch sogenanntes „Social Engineering” – also einer Manipulation von Menschen, nicht Computersystemen. Dabei geben sich Angreifer etwa per E-Mail oder am Telefon als Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens aus und erschleichen sich so Zugangsdaten zu Computersystemen. Derartige Versuche gab des der Bitkom-Studie zufolge zuletzt bei 41 Prozent der befragten Unternehmen.

Vereinfacht wurde den Angreifern ihr Geschäft auch durch die Corona-Pandemie. Besonders viele Sicherheitsvorfälle standen demnach in Verbindung mit dem Homeoffice. Es reiche nicht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach zum Arbeiten nach Hause zu schicken, sagte Berg. Geräte und Kommunikationskanäle müssten gesichert und die Belegschaft sensibilisiert werden. „Wer das nicht tut, verhält sich fahrlässig.”

Anzeige

Organisierte Kriminalität aus dem Ausland

Die deutschen Unternehmen nehmen einen Anstieg des Anteils der organisierten Kriminalität an Cyber-Angriffen wahr. Hier habe es in den vergangenen Jahren den größten Zuwachs gegeben. Bei den meisten Angriffen werde der Ursprung in Deutschland vermutet. Viele Angriffe kamen jedoch offenbar auch aus dem Ausland, etwa aus China, Russland und dem restlichen Osteuropa.

Anzeige

Eine genaue Zuordnung digitaler Angreifer gestaltet sich oft schwer – gerade, wenn Profis am Werk sind. Auch ist nicht immer klar, ob kriminelle Banden oder staatliche Akteure hinter Angriffen stecken. Allerdings sei auch ein Anstieg der Angriffe durch staatliche Akteure zu beobachten, erklärte Sinan Selen, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.

Selen betonte die Notwendigkeit einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Behörden, um Sabotage und Spionage effektiv entgegentreten zu können. Das Vorgehen gegen Cyberkriminalität bezeichnete er als „dauerhafte Schlacht”, die zu schlagen sei.

83 Prozent der deutschen Unternehmen geht der Bitkom-Studie zufolge davon aus, dass die Zahl der Angriffe in den nächsten Monaten noch weiter steigen wird. Vor allem die Betreiber kritischer Infrastrukturen, wie etwa den Stromnetzen, sehen sich dabei bedroht.