Cum-Ex: Durchsuchung bei früherem SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs

Berlin. Die Staatsanwaltschaft Köln hat im Zuge von Cum-Ex-Ermittlungen die Wohnung des früheren SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs in Hamburg durchsucht. Das berichten mehrere Medien, unter anderem die „Bild“-Zeitung und das „Handelsblatt“. Auch Beamte des Landeskriminalamtes aus Nordrhein-Westfalen waren an der Durchsuchungsaktion beteiligt.

Die Staatsanwaltschaft Köln bestätigte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dass in einem „gegen drei Beschuldigte wegen des Anfangsverdachts der Begünstigung geführten Ermittlungsverfahren“ mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden seien. Die Behörde in der Domstadt ist zentral zuständig für die inzwischen als Straftat gewerteten Cum-Ex-Geschäfte, bei denen der Staat mehrfach Steuern erstattet hat.

Neben Privaträumen seien auch Räumlichkeiten der Hamburger Finanzbehörden durchsucht worden. Es gebe „Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten der Beschuldigten“ im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Vorwürfen gegen eine in Hamburg ansässige Bank, hieß es weiter. Die Durchsuchung bei der Finanzbehörde haben der „Sicherstellung beweisrelevanter Unterlagen und beweiserheblicher Kommunika­tion“ gedient.

Weitere Einzelheiten zum Verfahrensinhalt teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Auch zu den betroffenen Personen machte sie mit Blick auf deren Persönlichkeitsrechte keine Angaben.

SPD-Kreise bestätigten dem RND, dass es sich bei einem von der Durchsuchung Betroffenen um Johannes Kahrs handelt. Kahrs selbst äußerte sich auf Anfrage nicht.

Der 58-Jährige war von 1998 bis 2020 direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Hamburg-Mitte und eine Größe in der Hamburger SPD. Noch am Montagabend war Kahrs an alter Wirkungsstätte in Berlin aufgetaucht, beim Gartenfest des „Seeheimer Kreises“, deren Sprecher er viele Jahre gewesen war. Mopsfidel und bestens gelaunt habe sich der Polit-Pensionär dort präsentiert, berichten Teilnehmer.

Kahrs spielte eine Rolle im Hamburger Cum-Ex-Skandal um die Privatbank M.M. Warburg. Das Institut hatte Steuererstattungen in Millionenhöhe ergaunert und in den Jahren 2016 sowie 2017 versucht, eine Rückforderung durch die Finanzbehörde der Freien und Hansestadt zu verhindern. Tagebucheintragungen des langjährigen Chefs und Miteigentümers des Geldhauses, Christian Olearius, belegen, dass dieser mehrfach mit Kahrs über den Fall gesprochen hatte.

Der Fall ist auch deshalb brisant, weil der damalige Hamburger Bürgermeister und heutige SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz einräumen musste, Olearius in der Angelegenheit ebenfalls getroffen zu haben. Vorwürfe, er habe politischen Einfluss auf die Entscheidung der Finanzbehörde ausgeübt, bestreitet Scholz vehement.

Sicher ist, dass die Behörde trotz der damals befürchteten Verjährung auf eine Rückforderung von 47 Millionen Euro verzichtet hatte und eine weitere Rückforderung von 43 Millionen Euro erst nach Intervention und schriftlicher Weisung durch das Bundesfinanzministeriums erhob.