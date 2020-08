Craft-Brennereien in den USA leiden unter Corona-Flaute

Anzeige

Louisville. In der Brennerei von Jaime Windon fließt seit fünf Monaten kein Rum für Gäste. Dadurch dass ihr Verkostungsraum im US-Staat Maryland wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen wurde, ist der Unternehmerin ein wichtiger Teil ihrer Einnahmen verloren gegangen. Ihr Lebensprojekt steht vor dem Aus.

Wie andere Schnapsbrenner war auch Windon Destilling auf die Käufe von Besuchern angewiesen, die Spirituosen vor Ort kosten und eine oder zwei Flaschen mit nach Hause nehmen. Einer neuen Studie zufolge sind die kleinen, unabhängigen Produzenten, die sich inzwischen beträchtliche Marktanteile in den USA erkämpft haben, von der Krise besonders hart getroffen.

700 Millionen Dollar Einbußen

Der Untersuchung des Branchenverbands Distilled Spirits Council zufolge werden die Produzenten wegen der Pandemie schätzungsweise 41 Prozent ihrer Umsätze im Wert von mehr als 700 Millionen Dollar (knapp 600 Millionen Euro) verlieren. Etwa ein Drittel der Mitarbeiter seien beurlaubt worden.

Windons Einnahmen in ihrer Destillerie, die sie vor sieben Jahren an der Atlantikküste von Maryland eröffnet hatte, sanken Ende März auf Null. Sie schickte einen Großteil ihrer Mitarbeiter in Zwangsurlaub. Die meisten der Vollzeitbeschäftigten hat sie inzwischen wieder zurückgeholt, arbeitet insgesamt aber nur mit der Hälfte des normalen Personals. Mittlerweile könnte Windon theoretisch auch ihren Tasting Room wieder öffnen, der pro Woche im Durchschnitt 500 Besucher hatte. Unter anderem wegen der Platzbeschränkungen durch die Abstandsregeln hat sie sich aber dagegen entschieden.

Craft-Brennereien mit zehn oder weniger Mitarbeitern

"Wenn mir Anfang des Jahres jemand gesagt hätte, dass ich meinen Tasting Room für fünf Monate würde schließen müssen, hätte ich gesagt, dass ich das Geschäft aufgebe", sagt Windon, deren Aushängeschild der Rum Lyon ist. Nun konnte sie sich dank ihres Großkundengeschäfts über Wasser halten, mit dem sie vor allem Abnehmer in Maryland beliefert, über ein Vertriebsnetzwerk aber auch Käufer in acht anderen Staaten erreicht. "Wir können produzieren", sagt die Unternehmerin. "Aber wir erreichen nicht Hunderte von Leuten in unserer Destillerie jede Woche wie früher. Das ist der schwerste Schlag und die größte Veränderung für uns."

Die Herstellung von Craft-Spirituosen - also jenen aus kleinen Destillerien - ist in den USA im Schatten großer Konzerne gewachsen, die bekannte Marken wie Jim Beam und Jack Daniel’s Tennessee Whiskey produzieren. Die Branche war der Studie zufolge landesweit im vergangenen Jahr fast 1,8 Milliarden Dollar schwer, beschäftigte etwa 15.000 Menschen unmittelbar und unterstützte indirekt Tausende Jobs in verwandten Sektoren. Die meisten Craft-Brennereien, 70 Prozent, sind jedoch kleine Betriebe mit zehn oder weniger Mitarbeitern. Daher verfügen sie nicht über so viel Kapital wie die großen Produzenten und sind in wirtschaftlichen Krisen anfälliger.

Bemühungen um Nothilfen und Steuererleichterungen

Laut der Untersuchung des Branchenverbands, die auf Daten aus einer Umfrage vom Juni dieses Jahres unter fast 300 Brennereien beruht, gingen im ganzen Land die Verkäufe in Probierstuben vor Ort zurück. Mehr als 40 Prozent der teilnehmenden Betriebe berichteten über Ausfälle von 25 Prozent oder mehr. Elf Prozent verloren nach eigenen Angaben ihr gesamtes Großkundengeschäft, zumeist wegen der Schließung von Bars infolge der Pandemie.

Die Verluste aus dem Verkauf vor Ort und im Großkundengeschäft zusammen belaufen sich Schätzungen zufolge auf das Jahr gerechnet auf 700 Millionen Dollar oder 41 Prozent des Gesamtgeschäfts der Craft-Brennereien, wie es in der Studie heißt. Im vergangenen Jahr stammten etwa 919 Millionen Dollar des Umsatzes in der Branche aus dem Direktverkauf. Die Hersteller bemühten sich beim Kongress um zusätzliche Nothilfen und Steuererleichterungen.

Wann kommen die Kunden in die Tasting Rooms zurück?

Windon zeigt sich zuversichtlich, dass die Craft-Brennereien die Krise überstehen werden. Sie sorge sich aber, dass es lange dauern werde, die Verluste wieder hereinzuwirtschaften, sagt sie. Sie mache sich Gedanken darüber, wann Kunden in die Tasting Rooms zurückkehren würden und ob die kleinen Hersteller ihre Marktanteile würden behaupten können. "Wir wird es nach der Krise aussehen?", fragt die Unternehmerin. "Werden wir unsere hart verdienten Plätze in den Spirituosen-Regalen verlieren? Denn es ist schwieriger, ein handwerklich hergestelltes, einzigartiges Produkt zu verkaufen."