Coronavirus vor Gericht: Arbeitgeber verbietet Gesichtsmasken doch nicht

Dürfen Beschäftigte auf Arbeit Schutzkleidung wegen des Coronavirus tragen, wenn sie es wollen? Nein, befand angeblich der Betreiber einiger Duty-Freeshops an den Flughäfen Schönefeld und Tegel in Berlin. Er verbot laut Betriebsrat seinen Mitarbeitern das Tragen der Schutzmasken und Handschuhen. “Wenn du das weiter trägst, schicken wir dich nach Hause”, sollen die Chefs dem Arbeitnehmer-Anwalt zufolge gesagt haben, berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach waren die Mitarbeiter schon Ende Januar verunsichert, fragten via Betriebsrat nach, ob die Schutzmaßnahmen erlaubt seien. Eine Antwort habe die betriebliche Interessenvertretung nicht bekommen - obwohl die Beschäftigten an einem der “Hotspots” in Punkto Infektionsgefahr tätig seien, wie Betriebsrats-Chefin Melanie Urbschat der Zeitung sagte.

Der Knackpunkt aus ihrer Sicht: Eine Untersagung von Handschuhen und Gesichtsmasken ist mitbestimmungspflichtig - der Betriebsrat muss in der Sache also angehört werden. Weil das nicht passiert sei, zogen die Arbeitnehmer vor Gericht.

Arbeitgeber genehmigt Schutzmasken

Dort klärte sich die Sache aber schnell: Wie die Bild-Zeitung weiter berichtet, erschien die Arbeitgeberseite gar nicht erst. Stattdessen sei eine Stellungnahme eingegangen, der zufolge das Tragen von Handschuhen “ausdrücklich genehmigt” ist. Sofern es sich die Arbeitgeberseite nicht binnen zehn Tagen anders überlegt, ist das Verfahren damit erledigt. (Aktenzeichen 55 BVGa 2341/20)