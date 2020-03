Coronavirus: US-Präsident Trump will Börsen mit Steuerentlastung beruhigen

Anzeige

Washington. US-Präsident Donald Trump will der Unruhe an den Finanzmärkten wegen des neuartigen Coronavirus mit Steuererleichterungen entgegentreten. Seine Regierung werde den Kongress bitten, eine Entlastung bei der Lohnsteuer und andere kurzfristige Maßnahmen zu beschließen, sagte Trump am Montag.

Er plane eine “substanzielle Erleichterung, eine sehr substanzielle Erleichterung”, sagt Trump. “Das ist groß, eine große Zahl.” Außerdem wolle er jenen Arbeitern helfen, die auf Stundenbasis bezahlt werden, um sicherzugehen, dass ihnen keine Gehaltszahlung entgehe und sie nicht für etwas bestraft würden, das nicht ihr Verschulden sei, sagte Trump. Einzelheiten wollte er am Dienstag vorlegen.

Trump spielt bisher Coronavirus-Epidemie herunter

Trump ging mit seinem Vorschlag nach Schließung der US-Börsen an die Öffentlichkeit. Der Dow-Jones-Index, Börsenbarometer der New Yorker Wall Street, verzeichnete am Montag einen Verlust von 7,8 Prozent - den größten seit der Finanzkrise von 2008.

Trump hatte die Coronavirus-Epidemie bisher mehrfach heruntergespielt und sie zuletzt am Montag mit der normalen Grippe verglichen. Die Angst vor möglichen Infektionen schwappte aber zunehmend in sein unmittelbares Umfeld. Der Abgeordnete Matt Gaetz, der am Montag mit ihm in der Air Force One von Kalifornien nach Washington gesessen hatte, begab sich nach der Landung selbst in Heimquarantäne, weil er Kontakt mit einer infizierten Person hatte. Auch Trumps designierter neuer Stabschef Mark Meadows begab sich in Isolation.

RND/AP