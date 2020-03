Anzeige

Panik, Verunsicherung und Kursstürze dominieren die Aktienmärkte derzeit. Doch es geht auch anders. Wie wäre es mit einem Plus von rund 40 Prozent in knapp sechs Wochen? Das bislang bestenfalls bei einigen Branchenkennern bekannte US-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals ist plötzlich zu einem Shootingstar geworden. In zahlreichen Anleger-Blogs steht die Aktie ganz oben auf den Empfehlungslisten. Das Papier kostete Ende Januar um die 330 Dollar. Zwischenzeitlich kletterte es sogar auf fast 500 Dollar und war gestern für 475 Dollar zu haben.

Regeneron bezeichnet sich selbst als Biotech-Unternehmen. Die Forscher beschäftigen sich gerade mit Antikörpern des Corona-Virus. Läuft alles gut, soll daraus eine Therapie entwickelt werden. Wobei dies in enger Kooperation mit dem US-Ministerium für Gesundheit und soziale Dienste geschieht. Von solchen verstärkten Anstrengungen von Regierungen weltweit können nach Einschätzungen von Analysten viele Aktiengesellschaften profitieren. Firmen, die sich mit Medizintechnik, Diagnostik und mit Tele-Medizin mittels Computer befassen.

Und natürlich sind Biotechnologen dieser Tage extrem gefragt. Das gilt auch für die Fachkräfte von Qiagen. Innerhalb kürzester Zeit haben sie ein Verfahren zum Nachweis des Corona-Virus entwickelt Gerade hat Qiagen die ersten vier Prototypen der Testkits an Krankenhäuser in China ausgeliefert. Analysten prognostizieren bereits, dass das Qiagen-Produkt eine Schlüsselrolle beim Kampf gegen die Pandemie spielen könnte. Die Aktie schoss vorige Woche um gut 20 Prozent in die Höhe.

Allerdings wird das Plus dadurch verzerrt, dass fast zeitgleich mit dem Corona-Test die Übernahme von Deutschlands größtem Biotech-Unternehmen durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher für 10,4 Milliarden Euro auf den Weg gebracht wurde.

Keine unbedingte Kaufempfehlung

Sollen Privatanleger jetzt beherzt bei den Krisen-Gewinnern zugreifen? Analysten warnen. Die Kursgewinne könnten sich schnell wieder verflüchtigen, wenn sich die Lage bei den Neuerkrankungen mit dem Virus verbessere. Zudem drohten bei den Forschungsprojekten der Biotech-Firmen immer wieder heftige Rückschläge. Für fast alle anderen Unternehmen der Gesundheitsbranche kommt hinzu, dass Lieferketten reißen und Vorprodukte bald fehlen werden können.

Das gilt auch für das Drägerwerk. Die Lübecker stellen das her, was derzeit in aller Munde, genauer formuliert vor aller Munde ist: Atemschutzmasken. Das Management hat versichert, dass die Produktion im Inland und im Ausland auf Hochtouren laufe. Zudem fertigt die Firma auch Beatmungsgeräte, die auf Intensivstationen benötigt werden.

Auch den Herstellern von Schutzmasken drohen Risiken

Die Aktie schoss jüngst binnen weniger Handelstage um 40 Prozent in die Höhe, hat inzwischen aber einen Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Ursache waren eher pessimistische Aussagen des Vorstandes: Durch die Pandemie entstehe auch Unsicherheit für die Geschäftsentwicklung in diesem Jahr, zudem würden die Risiken für die Gesamtwirtschaft zunehmen.

Eggert Kuls, Analyst bei Warburg Research, macht darauf aufmerksam, dass Dräger auch in China produziert, was Risiken berge. Das Management erwarte offenbar, dass das Absatzplus durch Corona und Belastungen sich letztlich ausgleichen werden.

