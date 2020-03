Coronavirus: Katastrophenfall - Bayern sperrt Sportplätze und Spielplätze und gibt 10 Milliarden Euro für die Wirtschaft

Anzeige

München. Bayern weitet die Beschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus noch einmal weiter aus. Nicht nur Kinos, Clubs, Vereinsräume und ähnliches werden ab Dienstag geschlossen, sondern auch Sportplätze und Spielplätze werden gesperrt, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mitteilte. Außerdem will der Freistaat 10 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen zur Verfügung stellen.

Mehr dazu in Kürze.

RND/dpa