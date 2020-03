Corona: Welche Einrichtungen sind noch geöffnet?

Bund und Länder ergreifen zunehmend Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Seit Anfang der Woche haben nur noch wenige Geschäfte geöffnet, Restaurants und Cafés schließen zum Wochenende hin nun auch fast deutschlandweit.

Trotzdem bleiben einige Läden und Einrichtungen geöffnet, um das wirtschaftliche Leben aufrechtzuerhalten und die medizinische Versorgung sicherzustellen. Aber welche Geschäfte bleiben geöffnet und was ist beim Besuch zu beachten? Das hat die Bundesregierung in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Das bleibt geöffnet

Auch in Corona-Zeiten ist die Lebensmittelversorgung der Menschen sichergestellt. Supermärkte, Getränkemärkte und Wochenmärkte bleiben deutschlandweit geöffnet. Ebenfalls kann man in den meisten Regionen noch das Nötigste in Drogerien, Tierbedarfsmärkten, Baumärkten, Gartenmärkten und dem Großhandel erwerben. Um die medizinische Versorgung sicherzustellen, bleiben Krankenhäuser, Arztpraxen und Apotheken weiter geöffnet. Reinigungen, Banken, Waschsalons, Poststellen und Tankstellen erhalten ihren Betrieb ebenfalls aufrecht. In vielen Bundesländern sind auch weiterhin Friseursalons geöffnet.

Das ist geschlossen

Um Menschenansammlungen weitestgehend zu vermeiden, wurden Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen bereits Ende letzter Woche geschlossen. Darüber hinaus wurde der Betrieb von Theatern, Opern, Konzerthäusern, Museen, Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks sowie Anbieter von Freizeitaktivitäten eingestellt. Auch Sporteinrichtungen, Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder, Spielplätze sind nicht mehr aufzusuchen. Nicht lebenswichtige Einzelhandel-Verkaufsstellen sind ebenfalls von den Schließungen betroffen. Restaurants und Cafés dürfen fast deutschlandweit keinen Verzehr mehr im Lokal anbieten. Die Versorgung durch Essen zum Mitnehmen und das Liefern vom Gerichten ist aber weiterhin gestattet.

In Bayern schließen außerdem ab Samstag ebenfalls Baumärkte und Friseursalons.

Das ist zu beachten

Die Geschäfte und Einrichtungen bleiben zwar geöffnet, trotzdem sollten Kunden und Besucher sich an die von der Bundesregierung empfohlenen Auflagen halten. Ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Kunden ist einzuhalten. Nach dem Besuch sollte man sich unverzüglich die Hände waschen und während des Einkaufs darauf verzichten, sich mit den Händen ins Gesicht zu fassen. Wer sich krank fühlt oder sogar wissentlich krank ist, sollte zu Hause bleiben und wenn möglich jemand anderen beauftragen, seine Besorgungen zu erledigen.