Anzeige

Anzeige

In der Coronakrise haben die Deutschen offenbar die Liebe zum Heimwerken wiederentdeckt: Kurz vor Ankündigung der weitreichenden Einschränkungen im Alltag herrschte in den hiesigen Baumärkten oft Hochbetrieb. Und seit viele Beschäftigte zu Hause bleiben, hört man in Deutschland auch tagsüber oft Schleifgeräte, Bohrer und Hämmer aus Wohnungen schallen.

Wer indes Baumaterial braucht, war in den vergangenen Wochen öfter aufgeschmissen. In mehreren Bundesländern hatten die Baumärkte wegen des Coronavirus geschlossen - oder es durften nur professionelle Handwerker die Geschäfte betreten. Heimwerker in Niedersachsen etwa hatten in den vergangenen zwei Wochen das Nachsehen.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Ähnlich sieht es in Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern aus: Dort ist der Einkauf bei Obi, Bauhaus, Toom und Co. ausschließlich Handwerkern vorbehalten. Ausnahmen gelten lediglich für den Kauf von Tiernahrung, Gasflaschen und Brennstoffen etwa für Öfen. Zum Teil blieben außerdem Raiffeisen-Märkte geöffnet, wenn sie viele Lebensmittel anbieten.

Anzeige

In vielen Bundesländern sind die Baumärkte geöffnet

In allen anderen Bundesländern - und in Niedersachsen ab dem 4. April - steht dem Einkauf im Baumarkt hingegen wenig im Wege. Zwar müssen sich Heimwerker auch dort auf Einschränkungen wie eine Maximalzahl an gleichzeitigen Kunden einstellen. Doch grundsätzlich sind die Geschäfte geöffnet.

Anzeige

Allerdings weisen sowohl Obi als auch Toom, Bauhaus, und Hagebaumarkt darauf hin, dass es vor dem Baumarktbesuch sinnvoll sein könnte, sich über aktuelle Einschränkungen zu informieren - oder die benötigten Baumaterialien im Internet zu bestellen. In vielen Regionen liefern die örtlichen Filialen bis an die Haustür.

RND/hö