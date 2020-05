Anzeige

Die Corona-Lockerungen sind ein einziger Flickenteppich. Für die Menschen in Deutschland ist es schwierig. Denn es gibt keinen bundesweiten Fahrplan, wann was wieder öffnen darf. Auf der anderen Seite ist das Infektionsgeschehen in den Bundesländern so unterschiedlich, dass man in einigen davon bereits Lockerungen wagt, in anderen aber noch Krisenmodus angesagt ist. Grundsätzlich gilt, dass die Angaben ohne Gewähr sind - denn zum Teil ergeben sich immer wieder kurzfristige Änderungen.

In vielen Bundesländern gibt es mehrstufige Pläne, die Planbarkeit bringen sollen. Ob sie so eingehalten werden können, ist jedoch nicht sicher und abhängig vom jeweiligen Infektiongeschehen. Und sogar offizielle Dokumente zeigen teils unterschiedliche Öffnungstermine für die gleichen Bereiche des öffentlichen Lebens. In der vergangenen Woche nach der Konferenz zwischen Bund und Ländern haben einige Bundesländer schon am nächsten Tag Maßnahmen verkündet, andere wollten sich erst später beraten. Daher werden Sie in der Übersicht vereinzelt Lücken finden, bei denen es keine Angaben gab, wann diese Bereiche wieder öffnen sollen.

Hinzu kommt, dass die jüngsten Lockerungsmaßnahmen auch von regionalen Entwicklungen abhängen. Übersteigt die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen 50, sollen etwa Landkreise Maßnahmen wieder verschärfen. Dementsprechend kann es sein, dass Regelungen der Bundesländer in einzelnen Regionen obsolet werden.

Oftmals nur eingeschränkter Betrieb möglich

Auch, wenn bei einer Position „geöffnet“ steht, heißt das nicht, dass es sich um einen uneingeschränkten Regelbetrieb handelt. Hygienekonzepte müssen eingehalten werden, es darf nur eine begrenzte Anzahl von Personen auf einer bestimmten Quadratmeter-Fläche sein oder nur eine gewisse Auslastung erreicht werden.

So sind die Corona-Lockerungen in den Bundesländern

Baden-Württemberg

Alten- und Pflegeheime (Besuch): 18. Mai

Bars, Kneipen (Innenbereich): vorerst geschlossen

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: 18. Mai

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: vorerst geschlossen

Campingplätze: 18. Mai

Clubs, Diskotheken: vorerst geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: 11. Mai

Ferienwohnungen/-häuser: 18. Mai

Fitnessstudios: 31. Mai

Freibäder: geschlossen

Freizeitheime, Jugendzentren: vsl. 29. Mai

Freizeitparks: 29. Mai

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: k.A.

Hotels, Pensionen: 29. Mai

Indoorsport- und Indoorspielhallen: vsl. 31. Mai

Jugendherbergen: 29. Mai

Kinos: geschlossen

Kitas: 18. Mai, max. 50% Auslastung

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: 11. Mai

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche 11. Mai, OPs erlaubt

Minigolf- und Golfplätze: Golf 11. Mai, Minigolf 18. Mai

Museen: geöffnet

Musikschulen: geöffnet

Opern- und Konzerthäuser: geschlossen

Restaurants, Cafés: 18. Mai

Saunen: vorerst geschlossen

Schwimm- und Spaßbäder: vsl. 31. Mai nur für Schwimmkurse

Sonnenstudios: 11. Mai

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: 11. Mai

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: 31. Mai

Tattoo-Studios: 11. Mai

Tennisplätze (outdoor): 11. Mai

Theater: geschlossen

Zoos, Tierparks: geöffnet

Bayern

Alten- und Pflegeheime (Besuch): erlaubt

Bars, Kneipen (Innenbereich): geschlossen

Bibliotheken: 11. Mai

Biergärten/Open Air-Gastronomie: vsl. 18. Mai

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: vorerst geschlossen

Campingplätze: vsl. 30. Mai

Clubs, Diskotheken: vorerst geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: 11. Mai

Ferienwohnungen/-häuser: vsl. 30. Mai

Fitnessstudios: 1. Juni

Freibäder: vorerst geschlossen

Freizeitheime, Jugendzentren: vorerst geschlossen

Freizeitparks: vorerst geschlossen

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: nur mit Familie erlaubt

Hotels, Pensionen: vsl. 30. Mai

Indoorsport- und Indoorspielhallen: vorerst geschlossen

Jugendherbergen: vsl. 30. Mai

Kinos: vorerst geschlossen

Kitas: in Abstimmung

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: Fußpflege geöffnet, Rest 11. Mai

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche verboten, OPs erlaubt

Minigolf- und Golfplätze: geschlossen

Museen: 11. Mai

Musikschulen: 11. Mai

Opern- und Konzerthäuser: vorerst geschlossen

Restaurants, Cafés: vsl. 25. Mai

Saunen: vorerst geschlossen

Schwimm- und Spaßbäder: vorerst geschlossen

Sonnenstudios: geschlossen

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: 11. Mai

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: vorerst geschlossen

Tattoo-Studios: 11. Mai

Tennisplätze (outdoor): 11. Mai

Theater: vorerst geschlossen

Zoos, Tierparks: 11. Mai

Berlin

Alten- und Pflegeheime (Besuch): erlaubt

Bars, Kneipen (Innenbereich): geschlossen

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: 15. Mai

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: vorerst geschlossen

Campingplätze: 25. Mai

Clubs, Diskotheken: vorerst geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: 11. Mai

Ferienwohnungen/-häuser: 25. Mai

Fitnessstudios: vorerst geschlossen

Freibäder: 25. Mai

Freizeitheime, Jugendzentren: geschlossen

Freizeitparks: k.A.

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: erlaubt, max. 20 Personen

Hotels, Pensionen: 25. Mai

Indoorsport- und Indoorspielhallen: geschlossen

Jugendherbergen: 25. Mai

Kinos: vorerst geschlossen

Kitas: ab 14. Mai letzter Jahrgang vor Einschulung, Regelbetrieb vsl. ab 1. August

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: geöffnet

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche erlaubt, OPs verboten

Minigolf- und Golfplätze: geöffnet

Museen: geöffnet

Musikschulen: 11. Mai

Opern- und Konzerthäuser: vorerst geschlossen

Restaurants, Cafés: 15. Mai

Saunen: geschlossen

Schwimm- und Spaßbäder: geschlossen

Sonnenstudios: geöffnet

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: vorerst geschlossen

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: geschlossen

Tattoo-Studios: geöffnet

Tennisplätze (outdoor): 15. Mai

Theater: vorerst geschlossen

Zoos, Tierparks: geöffnet

Brandenburg

Alten- und Pflegeheime (Besuch): erlaubt

Bars, Kneipen (Innenbereich): Bars vorerst geschlossen, Kneipen 15. Mai

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: 15. Mai

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: vorerst geschlossen

Campingplätze: 15. Mai (Dauercamping und Wohnmobile), Rest 25. Mai

Clubs, Diskotheken: vorerst geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: geöffnet

Ferienwohnungen/-häuser: 25. Mai

Fitnessstudios: vorerst geschlossen

Freibäder: vorerst geschlossen

Freizeitheime, Jugendzentren: 25. Mai

Freizeitparks: geschlossen

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: erlaubt, begrenzte Personenzahl

Hotels, Pensionen: 25. Mai

Indoorsport- und Indoorspielhallen: vorerst geschlossen

Jugendherbergen: 25. Mai

Kinos: vorerst geschlossen

Kitas: 18. Mai mehr als fünf Kinder pro Gruppe

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: 11. Mai

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Einzelfallabwägung

Minigolf- und Golfplätze: 15. Mai

Museen: geöffnet

Musikschulen: künftig möglich, ohne Termin

Opern- und Konzerthäuser: vorerst geschlossen

Restaurants, Cafés: 15. Mai

Saunen: vorerst geschlossen

Schwimm- und Spaßbäder: vorerst geschlossen

Sonnenstudios: 11. Mai

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: k.A.

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: vorerst geschlossen

Tattoo-Studios: 11. Mai

Tennisplätze (outdoor): 15. Mai

Theater: vorerst geschlossen

Zoos, Tierparks: geöffnet

Bremen

Alten- und Pflegeheime (Besuch): verboten

Bars, Kneipen (Innenbereich): vorerst geschlossen

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: in Abstimmung

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: vorerst geschlossen

Campingplätze: in Abstimmung

Clubs, Diskotheken: vorerst geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: geöffnet

Ferienwohnungen/-häuser: in Abstimmung

Fitnessstudios: Einzelfallabwägung

Freibäder: geschlossen

Freizeitheime, Jugendzentren: geschlossen

Freizeitparks: k.A.

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: erlaubt, max. 20 Personen

Hotels, Pensionen: in Abstimmung

Indoorsport- und Indoorspielhallen: geschlossen

Jugendherbergen: in Abstimmung

Kinos: geschlossen

Kitas: erweiterte Notbetreuung

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: geöffnet

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche verboten, OPs erlaubt

Minigolf- und Golfplätze: geöffnet

Museen: geöffnet

Musikschulen: geöffnet

Opern- und Konzerthäuser: geschlossen

Restaurants, Cafés: in Abstimmung

Saunen: Einzelfallabwägung

Schwimm- und Spaßbäder: Einzelfallabwägung

Sonnenstudios: Einzelfallabwägung

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: geschlossen

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: vorerst geschlossen

Tattoo-Studios: geöffnet

Tennisplätze (outdoor): geöffnet

Theater: geschlossen

Zoos, Tierparks: geöffnet

Hamburg

Alten- und Pflegeheime (Besuch): erlaubt

Bars, Kneipen (Innenbereich): in Abstimmung

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: in Abstimmung

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: geschlossen

Campingplätze: in Abstimmung

Clubs, Diskotheken: geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: geschlossen

Ferienwohnungen/-häuser: in Abstimmung

Fitnessstudios: geschlossen

Freibäder: geschlossen

Freizeitheime, Jugendzentren: geschlossen

Freizeitparks: geschlossen

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: verboten

Hotels, Pensionen: in Abstimung

Indoorsport- und Indoorspielhallen: geschlossen

Jugendherbergen: in Abstimmung

Kinos: geschlossen

Kitas: 18. Mai für 5- und 6-Jährige

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: geschlossen

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche verboten, OPs erlaubt

Minigolf- und Golfplätze: geöffnet

Museen: geöffnet

Musikschulen: geschlossen

Opern- und Konzerthäuser: geschlossen

Restaurants, Cafés: in Abstimung

Saunen: geschlossen

Schwimm- und Spaßbäder: geschlossen

Sonnenstudios: geschlossen

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: geschlossen

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: geschlossen

Tattoo-Studios: geschlossen

Tennisplätze (outdoor): geöffnet

Theater: geschlossen

Zoos, Tierparks: geöffnet

Hessen

Alten- und Pflegeheime (Besuch): erlaubt

Bars, Kneipen (Innenbereich): 15. Mai

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-G15. Maiastronomie:

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: vorerst geschlossen

Campingplätze: 15. Mai

Clubs, Diskotheken: vorerst geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: geöffnet

Ferienwohnungen/-häuser: 15. Mai

Fitnessstudios: 15. Mai

Freibäder: k.A.

Freizeitheime, Jugendzentren: geöffnet

Freizeitparks: 15. Mai

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: erlaubt, im “engen, privaten Kreis”

Hotels, Pensionen: 15. Mai

Indoorsport- und Indoorspielhallen: geöffnet

Jugendherbergen: 15. Mai

Kinos: geöffnet

Kitas: 11. Mai erweiterte Notbetreuung, 2. Juni eingeschränkter Regelbetrieb

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: geöffnet

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche erlaubt, OPs verboten

Minigolf- und Golfplätze: 15. Mai

Museen: geöffnet

Musikschulen: geöffnet

Opern- und Konzerthäuser: geöffnet

Restaurants, Cafés: 15. Mai

Saunen: vorerst geschlossen

Schwimm- und Spaßbäder: vorerst geschlossen

Sonnenstudios: geöffnet

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: 15. Mai

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: kontaktfrei erlaubt

Tattoo-Studios: geöffnet

Tennisplätze (outdoor): 15. Mai

Theater: geöffnet

Zoos, Tierparks: geöffnet

Mecklenburg-Vorpommern

Alten- und Pflegeheime (Besuch): 15. Mai

Bars, Kneipen (Innenbereich): geöffnet

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: geöffnet

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: vorerst geschlossen

Campingplätze: 25. Mai

Clubs, Diskotheken: vorerst geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: 11. Mai

Ferienwohnungen/-häuser: 18. Mai für Gäste aus MV, 25. Mai für Gäste aus Deutschland

Fitnessstudios: 15. Juni

Freibäder: 25. Mai

Freizeitheime, Jugendzentren: k.A.

Freizeitparks: Planung ab 15. Juni

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: Trauungen 18. Mai, max. 25 Pesonen

Hotels, Pensionen: 18. Mai für Gäste aus MV, 25. Mai für Gäste aus Deutschland

Indoorsport- und Indoorspielhallen: 15. Juni

Jugendherbergen: 18. Mai für Gäste aus MV, 25. Mai für Gäste aus Deutschland

Kinos: 25. Mai

Kitas: 18. Mai letzter Jahrgang vor Einschulung, 25. Mai weitere

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: geöffnet

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche 11. Mai

Minigolf- und Golfplätze: 11. Mai

Museen: 12. Mai

Musikschulen: 11. Mai

Opern- und Konzerthävsl. 15. Juniuser:

Restaurants, Cafés: geöffnet

Saunen: Planung ab 15. Juni

Schwimm- und Spaßbäder: 15. Juni

Sonnenstudios: geöffnet

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: 15. Juni

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: 15. Juni

Tattoo-Studios: geöffnet

Tennisplätze (outdoor): 11. Mai

Theater: frühestens 15 Juni

Zoos, Tierparks: geöffnet

Niedersachsen

Alten- und Pflegeheime (Besuch): 11. Mai

Bars, Kneipen (Innenbereich): vorerst geschlossen

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: 11. Mai

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: vorerst geschlossen

Campingplätze: für Dauercamper geöffnet, Rest 11. Mai

Clubs, Diskotheken: vorerst geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: geöffnet

Ferienwohnungen/-häuser: 11. Mai

Fitnessstudios: vsl. 25. Mai

Freibäder: 25. Mai

Freizeitheime, Jugendzentren: vorerst geschlossen

Freizeitparks: 25. Mai

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: erlaubt, max. 20 Personen

Hotels, Pensionen: 25. Mai

Indoorsport- und Indoorspielhallen: ab 5. Stufe - frühestems Juni

Jugendherbergen: 25. Mai

Kinos: ab 5. Stufe . frühestens Juni

Kitas: 18. Mai 10 Kinder pro Gruppe

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: 11. Mai

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche verboten, OPs erlaubt

Minigolf- und Golfplätze: vsl. 25. Mai

Museen: geöffnet

Musikschulen: 11. Mai

Opern- und Konzerthäuser: ab 5. Stufe . frühestens Juni

Restaurants, Cafés: 11. Mai

Saunen: ab 5. Stufe . frühestens Juni

Schwimm- und Spaßbäder: frühestens Mitte Juni

Sonnenstudios: geschlossen

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: vorerst geschlossen

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: 11. Mai

Tattoo-Studios: 25. Mai

Tennisplätze (outdoor): gwöffnet

Theater: ab 5. Stufe . frühestens Juni

Zoos, Tierparks: geöffnet

Nordrhein-Westfalen

Alten- und Pflegeheime (Besuch): erlaubt

Bars, Kneipen (Innenbereich): vorerst geschlossen

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: 11. Mai

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: vorerst geschlossen

Campingplätze: 11. Mai

Clubs, Diskotheken: geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: 11. Mai

Ferienwohnungen/-häuser: 11. Mai

Fitnessstudios: 11. Mai

Freibäder: 20. Mai

Freizeitheime, Jugendzentren: 30. Mai

Freizeitparks: 11. Mai

Friseure: geöffnet

Gottesdienste:erlaubt

Hochzeiten und Feiern: k.A.

Hotels, Pensionen: 18. Mai

Indoorsport- und Indoorspielhallen: Sporthallen 11. Mai

Jugendherbergen: 18. Mai

Kinos: 30. Mai

Kitas: 14. Mai erweiterte Notbetreuung, 28. Mai Jahrgang vor Einschulung, 29. Juni mind. zwei Tage Betreuung für alle, September uneingeschränkter Regelbetrieb

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: 11. Mai

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche 20. Mai, OPs erlaubt

Minigolf- und Golfplätze: k.A.

Museen: geöffnet

Musikschulen: 11. Mai

Opern- und Konzerthäuser: 30. Mai

Restaurants, Cafés: 11. Mai

Saunen: 30. Mai

Schwimm- und Spaßbäder: 30. Mai

Sonnenstudios: 11. Mai

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: 11. Mai

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: 11. Mai

Tattoo-Studios: vorerst geschlossen

Tennisplätze (outdoor): erlaubt

Theater: 30. Mai

Zoos, Tierparks: geöffnet

Rheinland-Pfalz

Alten- und Pflegeheime (Besuch): erlaubt

Bars, Kneipen (Innenbereich): in Abstimmung

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: 13. Mai

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: in Abstimmung

Campingplätze: 13. Mai Dauercamping, 18. Mai erweitert

Clubs, Diskotheken: in Abstimmung

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: 13. Mai

Ferienwohnungen/-häuser: 18. Mai

Fitnessstudios: in Abstimmung

Freibäder: geschlossen

Freizeitheime, Jugendzentren: k.A.

Freizeitparks: in Abstimmung

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: in Abstimmung

Hotels, Pensionen: 18. Mai

Indoorsport- und Indoorspielhallen: in Abstimmung

Jugendherbergen: 18. Mai

Kinos: +geschlossen

Kitas: in Abstimmung

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: 13. Mai

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche erlaubt, OPs erlaubt

Minigolf- und Golfplätze: Golf erlaubt, Mingolf in Abstimmung

Museen: 11. Mai

Musikschulen: 11. Mai

Opern- und Konzerthäuser: geschlossen

Restaurants, Cafés: 13. Mai

Saunen: geschlossen

Schwimm- und Spaßbäder: in Abstimmung

Sonnenstudios: 13. Mai

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: in Abstimmung

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: k.A.

Tattoo-Studios: 13. Mai

Tennisplätze (outdoor): geöffnet

Theater: geschlossen

Zoos, Tierparks: geöffnet

Saarland

Alten- und Pflegeheime (Besuch): in Abstimmung

Bars, Kneipen (Innenbereich): 18. Mai

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: 18. Mai

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: geschlossen

Campingplätze: 18. Mai max. 50% Auslastung, 25. Mai. 75%, 2. Juni Vollauslastung

Clubs, Diskotheken: vorerst geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: geöffnet

Ferienwohnungen/-häuser: 18. Mai max. 50% Auslastung, 25. Mai. 75%, 2. Juni Vollauslastung

Fitnessstudios: geschlossen

Freibäder: geschlossen

Freizeitheime, Jugendzentren: geschlossen

Freizeitparks: geschlossen

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: nur zu Hause

Hotels, Pensionen: 18. Mai max. 50% Auslastung, 25. Mai. 75%, 2. Juni Vollauslastung

Indoorsport- und Indoorspielhallen: in bstimmung

Jugendherbergen: 18. Mai max. 50% Auslastung, 25. Mai. 75%, 2. Juni Vollauslastung

Kinos: in Abstimmung

Kitas: in Abstimmung

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: geöffnet

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche verboten, OPs erlaubt

Minigolf- und Golfplätze: in Abstimmung

Museen: geöffnet

Musikschulen: geöffnet

Opern- und Konzerthäuser: geschlossen

Restaurants, Cafés: 18. Mai

Saunen: geschlossen

Schwimm- und Spaßbäder: geschlossen

Sonnenstudios: geschlossen

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: geöffnet

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: geschlossen

Tattoo-Studios: geöffnet

Tennisplätze (outdoor): geöffnet

Theater: geschlossen

Zoos, Tierparks: geöffnet

Video Corona-Exit – auf diese fünf Faktoren schaut die Politik 1:14 min Es gibt viele Parameter, auf die sich die Politik im richtigen Vorgehen in der Corona-Krise stützen. Dabei gibt es fünf Faktoren, denen eine entscheidende Rolle © Vanessa Casper/RND

Sachsen

Alten- und Pflegeheime (Besuch): verboten

Bars, Kneipen (Innenbereich): 15. Mai

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: 15. Mai

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: vorerst geschlossen

Campingplätze: 15. Mai

Clubs, Diskotheken: vorerst geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: 18. Mai

Ferienwohnungen/-häuser: 15. Mai

Fitnessstudios: vsl. 18. Mai

Freibäder: 18. Mai

Freizeitheime, Jugendzentren: 18. Mai

Freizeitparks: 18. Mai

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: Trauungen erlaubt, Feiern mit eigenem Haushalt plus einer haushaltsfremden Person und dessen Partner

Hotels, Pensionen: 15. Mai

Indoorsport- und Indoorspielhallen: vorerst geschlossen

Jugendherbergen: 15. Mai

Kinos: 18. Mai

Kitas: 18. Mai eingeschränkter Regelbetrieb

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: geöffnet

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche verboten, OPs erlaubt

Minigolf- und Golfplätze: 15. Mai

Museen: geöffnet

Musikschulen: 18. Mai

Opern- und Konzerthäuser: 18. Mai

Restaurants, Cafés: 15. Mai

Saunen: vorerst geschlossen

Schwimm- und Spaßbäder: vorerst geschlossen

Sonnenstudios: vorerst geschlossen

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: k.A.

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: 18. Mai

Tattoo-Studios: geöffnet

Tennisplätze (outdoor): geöffnet

Theater: 18. Mai

Zoos, Tierparks: geöffnet

Sachsen-Anhalt

Alten- und Pflegeheime (Besuch): 11. Mai

Bars, Kneipen (Innenbereich): 22. Mai

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: 22. Mai

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: vorerst geschlossen

Campingplätze: für Dauercamper geöffnet, Rest 15. Mai

Clubs, Diskotheken: vorerst geschlossen

Einzelhandel: geöffnet

Fahrschulen: geöffnet

Ferienwohnungen/-häuser: 15. Mai

Fitnessstudios: geschlossen

Freibäder: geschlossen

Freizeitheime, Jugendzentren: geschlossen

Freizeitparks: geschlossen

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: im Standesamt nur direkte Familie und Trauzeugen

Hotels, Pensionen: in Abstimmung

Indoorsport- und Indoorspielhallen: geschlossen

Jugendherbergen: in Abstimmung

Kinos: geschlossen

Kitas: erweiterte Notbetreuung bis mind. 27. Mai

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: geöffnet

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche verboten

Minigolf- und Golfplätze: in Abstimmung

Museen: geöffnet

Musikschulen: geöffnet

Opern- und Konzerthäuser: geschlossen

Restaurants, Cafés: 22. Mai

Saunen: geschlossen

Schwimm- und Spaßbäder: geschlossen

Sonnenstudios: eigentlich geschlossen, Gericht kippte Entscheidung

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: vorerst geschlossen

Spielplätze: Entscheidung auf Landkreis-/Stadtebene

Tanzschulen: k.A.

Tattoo-Studios: vorerst geschlossen

Tennisplätze (outdoor): in Abstimmung

Theater: geschlossen

Zoos, Tierparks: geöffnet

Video Richtiger Umgang mit einem Mund-Nasen-Schutz 1:14 min Es gibt viele Möglichkeiten für eine Mund-Nasen-Bedeckung, jedoch spielt neben dem Tragen auch der richtige Umgang eine wichtige Rolle. © Vanessa Casper/RND

Schleswig-Holstein

Alten- und Pflegeheime (Besuch): erlaubt

Bars, Kneipen (Innenbereich): geschlossen

Bibliotheken: geöffnet

Biergärten/Open Air-Gastronomie: 18. Mai

Bordelle/Prostitutionsgewerbe: geschlossen

Campingplätze: für Dauercamper geöffnet

Clubs, Diskotheken: geschlossen

Einzelhandel: geschlossen

Fahrschulen: 18. Mai

Ferienwohnungen/-häuser: 18. Mai

Fitnessstudios: 18. Mai

Freibäder: geschlossen

Freizeitheime, Jugendzentren: geschlossen

Freizeitparks: geschlossen

Friseure: geöffnet

Gottesdienste: erlaubt

Hochzeiten und Feiern: erlaubt, max. 50 Personen

Hotels, Pensionen: 18. Mai

Indoorsport- und Indoorspielhallen: 18. Mai

Jugendherbergen: 18. Mai

Kinos: 18. Mai

Kitas: 18. Mai 10 statt 5 Kinder, 1. Juni Erweiterung

Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflege: geöffnet

Krankenhäuser (Besuch, Operation): Besuche verboten, OPs erlaubt

Minigolf- und Golfplätze: vsl. 18. Mai

Museen: geöffnet

Musikschulen: geöffnet

Opern- und Konzerthäuser: geschlossen

Restaurants, Cafés: 18. Mai

Saunen: geschlossen

Schwimm- und Spaßbäder: geschlossen

Sonnenstudios: geschlossen

Spielhallen, Casinos, Wettbüros: 18. Mai

Spielplätze: geöffnet

Tanzschulen: geschlossen

Tattoo-Studios: 18. Mai

Tennisplätze (outdoor): geschlossen

Theater: geschlossen

Zoos, Tierparks: geöffnet

Thüringen