Anzeige

Anzeige

In einem Intercity Express, der von Berlin nach Hannover unterwegs war, gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Der ICE sei am Freitagvormittag gestoppt worden und stehe aktuell im Hauptbahnhof Braunschweig, berichtet die Neue Presse (NP) aus Hanover.

Demnach ging gegen 11.15 Uhr eine entsprechende Meldung bei der deutschen Bahn ein. Es gehe um einen Mann, der "typische Anzeichen für eine mögliche Corona-Infektion aufwies“, bestätigte der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover, Martin Ackert. Zur weiteren Klärung des Falls wurde der Zug in Braunschweig angehalten. An Bord befinden sich laut NP 220 Reisende. Sie dürfen den ICE zunächst nicht verlassen. „Die Lage ist ruhig“, so Ackert.

Normales Vorgehen bei Corona-Verdachtsfällen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Deutsche Bahn hatte schon in der vergangenen Woche Vorkehrungen im Fall von Corona-Verdachtsfällen angekündigt. Demnach sollen betroffene Züge angehalten werden, Passagiere in der Nähe des Betroffenen müssen sogenannte “Aussteigerkarten” ausfüllen, auf den Kontaktdaten vermerkt sind. Anschließend sollen die Züge gründlich desinfiziert werden.