Corona-Selbsttests für 99 Cent: Vom knappen Gut zum Ladenhüter?

Hannover. Es ist ein immenser Preisverfall: Als die ersten Corona-Selbsttests im März dieses Jahres in den Verkauf kamen, kostete das Stück fast überall 4,99 Euro. Nur drei Monate später sind es nur noch 99 Cent. Diesen Kampfpreis hatte die Drogeriemarktkette dm Mitte der Woche ausgegeben. Bei der Konkurrenz wurden die Laientests zuletzt zwischen 1,99 und 2,99 Euro gehandelt. Aber auch sie wird wohl bald weiter reduzieren müssen. Wie kam es zu dem Preissturz in Rekordzeit?

BfArM listete im März nur sieben zugelassene Tests

„Im ersten Quartal 2021 waren Selbsttest noch sehr knapp, da diese Produkte eine europaweite Zulassung oder nationale Sonderzulassung benötigen“, erklärt Martin Walger, Geschäftsführer des zuständigen Verbands der Diagnostica-Industrie. In Deutschland vergibt diese Zulassung das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte (BfArM). Anfang März, als die ersten Testkits in Deutschland in den Verkauf kamen, listete das (BfArM) nur sieben zugelassene Antigen-Selbsttests.

Seitdem hat sich die Zahl der Anbieter rapide erhöht. Mittlerweile führt das Bundesinstitut 73 und somit zehnmal mehr für die Eigenanwendung zugelassene Tests. Entsprechend hat sich auch die Versorgungssituation entspannt, heißt es beim Verband der Diagnostica-Industrie. „Ein ausgeweitetes Angebot führt nach den Gesetzen der Marktwirtschaft zu sinkenden Preisen. Das ist auch bei den Selbsttests zu beobachten“, bestätigt Walger.

Nachfrageboom hielt nicht lange

Aber auch die Nachfrage spielt eine Rolle. Anfang März waren die Testkits für viele der Schlüssel zu mehr sozialen Kontakten. Denn auch wenn die Antigen-Selbsttests weniger zuverlässig sind als PCR-Tests, versprachen sie etwas Sicherheit in einer lockdownmüden Gesellschaft. Kein Wunder, dass sich damals lange Schlangen bildeten, als die ersten Testkits in die Discounter kamen. Trotz begrenzter Ausgabemengen waren sie sofort ausverkauft, die Internetseite eines Discounters brach ob der hohen Klickrate sogar zusammen.

Doch der Nachfrageboom hielt nicht lange. Denn ungefähr zur gleich Zeit, also Anfang März, gab die Bundesregierung bekannt, dass sich jeder nun einmal die Woche kostenlos in einem professionellen Testzentrum, bei einer Apotheke oder einem Arzt testen lassen dürfe. Die Testzentren schossen daraufhin aus dem Boden, ein Coronatest war dort schnell gemacht, kostenlos und ermöglichte außerdem Besuche im Restaurant, beim Friseur oder im Einzelhandel. Die Selbsttests aber blieben immer häufiger in den Regalen liegen.

Auch Testzentren werden immer leerer

Außerdem nimmt jetzt das Impfen Fahrt auf. Fast jeder Zweite hat mindestens eine erste Impfdosis erhalten, fast jeder Vierte ist bereits vollständig geimpft. Zwar schützt eine Impfung nicht unbedingt vollständig vor der Weitergabe des Virus. Die Gefahr wird aber immer kleiner - dafür sorgen auch die stetig sinkenden Zahlen der Corona-Neuinfizierten. Die Corona-Selbsttests könnten deshalb bald zum Ladenhüter werden. Und bevor das passiert, versuchen die Handelsketten schnell noch zumindest ihre Kosten zu decken.

In dieser veränderten, guten Coronalage werden auch die Testzentren immer leerer. Einige haben bereits wieder geschlossen. Oft wurden sie in stillgelegten Restaurants eingerichtet, die nun wieder öffnen dürfen. Außerdem bekommen die Betreiber ab 1. Juli ebenfalls wesentlich weniger Geld. Sie dürfen dann für die Durchführung eines Schnelltests nur noch 8 Euro abrechnen. Bisher waren es 15 bei ärztlichen und 12 Euro bei anderen Anbietern. Die Tests selbst dürfen künftig nur noch mit pauschal mit 4,50 statt mit bis zu 6 Euro abgerechnet werden.