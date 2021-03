Ansturm auf Corona-Schnelltests bei Aldi und Lidl

Anzeige

Der Discounter Aldi hat am Samstagmorgen mit dem Verkauf von Corona-Schnelltests begonnen. Aufgrund des großen Andrangs und der geringen Stückzahlen an Testpakten pro Filiale hieße es sowohl bei Aldi Nord wie bei Aldi Süd bereits nach kurzer Zeit: ausverkauft. Die als Aktionsware an der Kasse verkauften Pakete zum Preis von 24,99 Euro enthalten je fünf Antigen-Selbsttests. Die Abgabe war auf eine Packung pro Person begrenzt. Ein Aldi-Sprecher sagte dpa, mehr Ware sei unterwegs.

Nach der Ankündigung des Dsicounters Lidl, die Tests auch online anzubieten, war am Samstagvormittag zwischenzeitlich deren Shop nicht erreichbar.

Nicht erreichbar: Website des Lidl-Shops am Samstagvormittag. © Quelle: Daniel Killy/Screenshot RND

Im Onlineshop wird die Fünfer-Packung für den Privatgebrauch für 21,99 Euro angeboten. Wie bei allen für Laien zugelassen Produkten wird der Abstrich im vorderen Nasenbereich genommen. Nach etwa einer Viertelstunde liefert der Antigentest das Ergebnis. Das Produkt soll künftig auch in den Lidl-FIlialen angeboten werden.

Zahlreiche Kunden warten auf die Öffnung einer Filiale von Aldi im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel. Kurz nach Öffnung waren die Tests schon vergriffen. © Quelle: Haller/dpa

Auch bei Rewe und Edeka soll es bald Corona-Schnelltests geben. Die Drogerie-Discounter Rossmann und dm planen den Verkaufstart für den 9. März. Zudem sollen die Schnelltests bundesweit auch bald in Apotheken erhältlich sein.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hatte am 24. Februar die ersten Sonderzulassungen für Tests zur Eigenanwendung durch Laien erteilt. Bislang gibt es sieben Sonderzulassungen. Den regulären Weg, Medizinprodukte auf den Markt zu bringen, stellt die CE-Kennzeichnung durch Zertifizierungsstellen dar. Das Bundesinstitut geht davon aus, dass Hersteller auch den regulären Weg nutzen werden.