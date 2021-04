Corona-Notbremse: Welche Regeln gelten jetzt für Friseurbesuche?

Außerdem müssen Kunden ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen können, das nicht älter als 24 Stunden ist. Als Testnachweis gelten ein ärztliches Zeugnis oder ein anderes Testergebnis auf Papier oder in einem elektronischen Dokument. „Viele Friseurbetriebe bieten ihren Kunden als Service an, am Tag des Friseurtermins auch gleich einen Termin im Testzentrum für sie zu vereinbaren“, sagt Müller. Der sogenannte Bürgertest ist einmal pro Woche kostenlos. Ob es auch zulässig ist, Schnelltests direkt im Friseursalon durchzuführen, ist ebenfalls noch nicht klar. „In vielen Städten führen Friseure derzeit vor Ort Corona-Schnelltests durch, zum Beispiel in Köln“, sagt Müller. „Ob das weiterhin erlaubt ist, müssen ebenfalls die Länder in den Verordnungen regeln.“