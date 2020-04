Corona-Krise: Produktion in China legt wieder zu – und sorgt für mehr Güterverkehr in Deutschland

Anzeige

Berlin. Weil in China die Produktion allmählich wieder anläuft, rollen während der Corona-Krise wieder mehr Güterzüge aus Fernost nach Deutschland. "Im April sind bereits 25 Prozent mehr Züge geplant als noch im März", teilte die Deutsche-Bahn-Tochter DB Cargo mit. Absolute Zahlen nennt das Unternehmen offiziell nicht, doch das Niveau nähere sich allmählich den Zeiten vor der Krise an.

Volumen aus Deutschland nach China werden weniger

“In den Container sind wieder Erzeugnisse des E-Commerce-Handels, Elektronik, Produkte und Komponenten der Automobilindustrie, aber auch Schutzausrüstungen für die Pandemiebekämpfung und Medikamente”, teilte das Unternehmen mit.

Gleichzeitig drehe sich die Richtung des Güterverkehrs. "Während in den vergangenen Wochen regelmäßig Züge von Deutschland aus Richtung China verkehrten, kamen deutlich weniger Züge aus Asien in Deutschland an", hieß es von DB Cargo. Nun sei es umgekehrt. "Aktuell werden die Volumen aus Deutschland Richtung China weniger."

RND/dpa