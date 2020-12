Corona-Krise in den USA: Anträge auf Arbeitslosenhilfe steigen überraschend wieder

Anzeige

Washington. Die Eskalation der Corona-Krise verschlechtert die Lage am US-Jobmarkt weiter, in der vergangenen Woche beantragten deutlich mehr Menschen Arbeitslosenhilfe als erwartet. Laut Daten des Arbeitsministeriums vom Donnerstag gab es 885.000 neue Anträge auf staatliche Unterstützung, rund 23.000 mehr als in der Vorwoche. Experten hatten mit einem Rückgang auf 815.000 Anträge gerechnet. Zum Vergleich: Vor der Corona-Krise hatte die wöchentliche Zahl meist bei ungefähr 200.000 gelegen.

Mehr als 20 Millionen Menschen bezogen Arbeitslosenhilfen

Insgesamt bezogen in den USA zuletzt etwa 20,6 Millionen Menschen eine Form von Arbeitslosenhilfe. Vor einem Jahr waren es lediglich 1,8 Millionen.

Angesichts deutlich steigender Infektionszahlen waren zuletzt in vielen Teilen des Landes wieder strengere Maßnahmen zur Bewältigung des Coronavirus erlassen worden. Auch der monatliche US-Arbeitsmarktbericht, der ein umfassenderes Bild zum Jobaufbau abgibt, hatte die Erwartungen zuletzt stark enttäuscht.