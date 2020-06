Corona-Krise: Deutlich trübere Stimmung bei Freiberuflern

Umfrage: Europäer eint Skepsis gegenüber etablierten Parteien

Eine Mehrheit der Bürger in der EU fühlt sich laut einer Umfrage von den etablierten Parteien nicht wirklich politisch vertreten. Im Durchschnitt seien 60 Prozent der Befragten skeptisch, dass diese Parteien sich um ihre Interessen kümmerten. In Deutschland hätten sich 52 Prozent der Befragten in diesem Sinne geäußert.