Corona-Impfungen: Edeka Nord belohnt Beschäftigte für Impfbereitschaft

Anzeige

Anzeige

Edeka Nord motiviert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen – und zwar mit einer Belohnung. Wer der Prioritätsgruppe zwei angehört und sich privat um einen Impftermin kümmert, erhält von seinem Arbeitgeber einen Gutschein in Höhe von 50 Euro, sagte Sprecherin Helene Dahlke den „Kieler Nachrichten“ (KN). Um den 4400 Beschäftigten in Zeiten der Pandemie Schutz zu bieten, seien außerdem Impfungen am Arbeitsplatz geplant. „Gemeinsam mit unserer Betriebsärztin haben wir ein Konzept entwickelt. Sobald wir selber impfen dürfen, möchten wir dies den Kolleginnen und Kollegen schnellstmöglich anbieten, um unserer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber nachzukommen.“

Der schleswig-holsteinischen Landesregierung habe die Handelskette ihre Unterstützung bei den Corona-Impfungen bereits signalisiert. Hier wünsche sie sich zuverlässigere Antworten – schließlich hätten große Teile der Belegschaft täglich Kontakt mit vielen Menschen. Das Gesundheitsministerium in Kiel erklärte auf KN-Anfrage allerdings, die Impfungen in Unternehmen seien zwar keine „Zukunftsmusik“, doch noch in etwas weiterer Ferne. Der Grund: zu wenig Impfstoff.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Von der örtlichen Industrie und Handelskammer gab es dem Bericht nach Lob. Das Beispiel Edeka zeige, dass den Unternehmen die Gesundheit ihrer Angestellten am Herzen liege. „Und das nicht nur aus einer gesellschaftlichen Verantwortung heraus, sondern auch aus Eigeninteresse und um den Betrieb am Laufen zu halten“, sagte Vize-Hauptgeschäftsführerin Julia Körner den KN. Andererseits werde durch diesen Fall deutlich, „wie hoch die bürokratischen und organisatorischen Hürden sind – egal, ob Testen, Impfen oder Corona-Hilfen.“

Anzeige

Impfungen beim Arbeitgeber: Wie weit sind die Planungen der großen Handelsketten?

Auch andere Unternehmen beschäftigen sich derzeit mit dem Thema Impfung. So plant zum Beispiel auch Rewe, loszulegen, wenn der Handelskette die Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden. „Die Rewe Group bereitet sich gemeinsam mit den Betriebsärzten intensiv darauf vor, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter impfen zu können“, sagt Sprecher Andreas Krämer auf RND-Anfrage.

Anzeige

Aldi Nord, so erklärt es Sprecher Christian Salmen den KN, denkt ebenfalls über freiwillige Corona-Impfungen im eigenen Unternehmen nach. Darüber hinaus prüfe man die Möglichkeiten, den Impfprozess aktiv zu begleiten. Noch seien aber zu viele Fragen offen.

Auch die Drogeriekette Rossmann steht dem Bericht nach in den Startlöchern. „Auch wir bereiten uns darauf vor, die Impfung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sobald es möglich ist, selbst übernehmen zu können“, so Sprecherin Vivian Thürnau. Die Corona-Selbsttests seien in dem Unternehmen schon „selbstverständlich“.

Die Schwarz-Gruppe, zu der die Handelsketten Lidl und Kaufland gehören, trifft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen zu genauen Plänen. Auf RND-Anfrage heißt es allerdings: „Das Impfen sehen wir grundsätzlich als weiteren Baustein der Pandemiebekämpfung.“