Corona und der Impfstoff: Warum die Aktien von Va-Q-Tec an Wert verloren haben

Es handelt sich in mehrfacher Hinsicht um eine hochsensible Angelegenheit. Der Aktienkurs der Würzburger Firma Va-Q-Tec ist am Freitag zeitweise um fast drei Prozent nach unten gerutscht. Der Grund: Medienberichte darüber, dass der US-Pharmakonzern Pfizer bis Ende des Jahres nur 50 Millionen Impfdosen ausliefern kann – zuvor was von 100 Millionen die Rede gewesen. Das hat was mit Va-Q-Tec zu tun, weil das Unternehmen spezielle Kühlcontainer herstellt, um den Impfstoff transportieren zu können. Die aktuellen Entwicklungen dürften Aktionäre, die schon Anfang des Jahres eingestiegen sind, relativ kalt lassen, schließlich hat sich der Wert des Papiers seither schon fast verdreifacht.

Kühlboxen halten den Biontech-Impfstoff konstant bei –70 Grad

Die Kursschwankungen zeigen aber, wie empfindlich viele anderen Börsianer derzeit bei Dividendentiteln sind, die als Corona-Profiteure gelten. Etwa die Firma Dermapharm, die mit dem Mainzer Impfstoff-Entwickler Biontech im September eine Kooperationsvereinbarung für die Produktion der Vakzine getroffen hat. Oder Gerresheimer und Schott: Die Unternehmen fertigen aus Spezialglas die kleinen Phiolen, in die der Impfstoff abgefüllt wird. Ganz nah dran an den Mitteln zur Bekämpfung der Seuche ist auch Va-Q-Tec. Die Substanz zur Bekämpfung der Seuche von Pfizer/Biontech hat den Nachteil, dass sie hoch sensibel ist und bei Zimmertemperatur sehr schnell zerfällt. Sie muss deshalb bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden. Die Würzburger haben die Lösung für das Problem, in Form von metallenen Kühlboxen, die über einige Tage die Temperatur im Innern sehr konstant halten können.

Um 84 Prozent ist der Aktienkurs im November geklettert. Anfang des Monats hatten zunächst Pfizer/Biontech und kurz drauf der US-Pharmakonzern Moderna gemeldet, dass die Zulassung für Impfstoffe bei den Behörden in mehreren Ländern beantragt wurde. In dieser Woche kam aus Großbritannien die erste Genehmigung, nächste Woche soll das Impfen auf der Insel beginnen. Als bekannt wurde, dass der Moderna-Wirkstoff auch in einer konventionellen Kühltruhe gelagert werden kann, brach der Va-Q-Tec-Kurs zwischenzeitlich heftig ein, um sich bald darauf wieder zu erholen. Diese Schwankungen haben damit zu tun, dass das Unternehmen ähnlich wie andere Covid-Profiteure inzwischen ziemlich hoch bewertet wird – die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 540 Millionen Euro. Die Anleger wetten auf eine massive Expansion. Schließlich hat der Vorstand bekannt gegeben, neben dem „Abschluss einer umfangreichen Vereinbarung mit einem der größten Pharmaunternehmen“ gleich mit mehreren weiteren „internationalen Impfstoffherstellern in fortgeschrittenen Verhandlungen“ zu sein. Branchenkenner vermuten, dass dazu auch der US-Riese Johnson & Johnson gehören könnte, der im Januar oder Februar seinen Impfstoff zur Genehmigung einreichen dürfte.

Die Franken sehen sich als Weltmarktführer

Zwar gibt es Konkurrenz, doch die Franken sehen sich in ihrem Metier als Weltmarktführer. Man verfüge über die weltweite größte Flotte von Thermocontainern. Genaueres wird allerdings nicht genannt. Es soll sich um eine Zahl in den niedrigen Tausendern handeln. Va-Q-Tec sei jedenfalls „für die sichere und zuverlässige Logistik des wertvollen Impfstoffes“ prädestiniert. Firmengründer und Chef Joachim Kuhn sagte der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, die Zahl der Behälter, die seine Firma zur Miete und zum Kauf anbietet, werde im nächsten Jahr fünf bis zehn Mal größer werden. Die Analysten des Bankhauses Metzler rechnen damit, dass die Umsätze im nächsten Jahr um gut ein Drittel auf knapp 100 Millionen Euro klettern werden.

Dabei kommt das Unternehmen eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Kuhn und Mitgründer Roland Caps hatten sich eigentlich auf neue Dämmstoffe für Häuser kapriziert. Sehr schnell wurde den Unternehmern aber klar, dass großer Bedarf beim Transport von Biotech-Medikamenten besteht – wegen der Temperaturempfindlichkeit. Kernkomponenten zum Kühlen sind selbst entwickelte Dämmplatten. Allenthalben werde nun temperatur-kontrollierte Logistik nachgefragt, so Kuhn. Die Erkenntnis setze sich durch, dass die Lösung, die Va-Q-Tec biete, eine Schlüsseltechnologie sei.