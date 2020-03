Anzeige

Paris. Desinfektionsmittel statt teures Parfum – der französische Luxuskonzern LVMH kündigte an, seine Kosmetikproduktion auf Handdesinfektionsmittel umzustellen. Ab dem heutigen Montag soll dann in Fabriken, in denen eigentlich Parfum für Marken wie Dior oder Givenchy hergestellt wird, stattdessen Handdesinfektionsmittel produziert werden.

Luxuskonzern hilft französischen Krankenhäusern mit Desinfektionsmitteln aus

Damit will der Konzern einem Mangel an Desinfektionsmittel entgegenwirken. Die Handdesinfektionsmittel sollen dann kostenlos an Gesundheitseinrichtungen in Frankreich ausgeliefert werden. LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ist der weltweit führende Luxusgüterkonzern. Zur LVMH-Gruppe gehören unter anderem Modemarken wie Fendi und Givenchy, die Champagnermarke Veuve Cliquot sowie die Cognac-Brennerei Hennessy.

Seitdem sich das Coronavirus auch auf Frankreich ausgeweitet hat, ist dort – wie hierzulande – die Nachfrage nach Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln stark gestiegen. In vielen französischen Apotheken und Supermärkten sind die Produkte bereits ausverkauft.

