Corona-Ausnahmezustand: Lange Schlangen vor Supermärkten am Osterwochenende

Berlin. Vor Ostersonntag haben Menschen in Deutschland nochmal ordentlich eingekauft. Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) berichteten am Samstag von langen Schlangen auf Märkten, vor Blumenläden und in Lebensmittelgeschäften in Berlin. Auch in anderen Städten gab es einen großen Ansturm. Der Umsatz der Supermärkte stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich an.

Abstandsregeln werden in Berlin teilweise nicht eingehalten

Vor manchen Supermärkten standen Berliner in langen Schlangen an. Während manche Geschäfte Personal für die Einhaltung der Kontaktsperre einsetzten, gab es an anderen Orten kaum die Chance, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. Auf dem Kollwitzmarkt in Prenzlauer Berg verkauften Händler selbstgemachte Schutzmasken in farbigem Design. In den Supermärkten seien am Samstag deutlich mehr Menschen mit Maske zu sehen gewesen als noch am vergangenen Wochenende, hieß es.

Supermärkte in Bayern vor Ostersonntag: Umsatz bis zu 40 Prozent höher als im Vorjahr

„Es gab einen großen Ansturm auf die Supermärkte“, berichtete der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, mit Blick auf die vergangenen Tage. Am Gründonnerstag habe der Umsatz 20 bis 30 Prozent über dem des Vorjahrs gelegen, am Samstag 30 bis 40 Prozent. Grund dafür sei, dass die Einkaufswagen der Kunden wegen der Corona-Krise Kunden viel voller gewesen seien. Grillutensilien seien besonders häufig eingekauft worden.

Ohlmann zufolge waren die Händler auf den Ansturm gut vorbereitet. Etwa Toilettenpapier habe mancherorts palettenweise zur Verfügung gestanden. Einzig Desinfektionsmittel sei nach wie vor flächendeckend Mangelware. Viele Verbraucher hätten sich an Aufrufe, nicht erst am Gründonnerstag oder Samstag einzukaufen, gehalten.

Lange Schlagen auch in Dresden und Frankfurt

Auch in Dresden waren vor Ostersonntag vor allem die Parkplätze der Supermärkte voll. Allerdings war es meist gesittet und mit dem nötigen Abstand zugegangen, so der Sprecher. Hessen, die am Samstag noch Einkäufe für die Feiertage zu erledigen hatten, mussten zum Teil viel Geduld mitbringen. Vor Supermärkten bildeten sich mitunter lange Schlangen mit wartenden Kunden, so etwa in der Frankfurter Innenstadt.

RND/bk/dpa