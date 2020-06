Corona-Ausbruch bei Tönnies: Arbeiter attackiert das Unternehmen

Anzeige

Ein rumänischer Werkarbeiter aus dem Schlachthof Rheda-Wiedenbrück hat dem Tönnies-Konzern Versäumnisse im Kampf gegen das Coronavirus vorgeworfen. Demnach hatte das Unternehmen vor Ausbruch der Seuche in dem Werk zwar ein Fiebermessgerät am Eingang aufgestellt, allerdings zunächst ohne Bedienpersonal. Arbeiter wie er selbst seien “einfach daran vorbeigelaufen”, ohne Überprüfung. Erst zwei Tage bevor alle Mitarbeiter wegen der stark steigenden Infektionszahlen in Quarantäne geschickt wurden, habe das Unternehmen Personal für das Gerät bereitgestellt und mit Messungen begonnen.

Landkreis will Schlachthof nun stark kontrollieren

Tönnies nahm zu dem Vorwurf auf Anfrage keine Stellung. In dem Schlachthof mit rund 6600 Mitarbeitern hatten sich mehr als 1400 Beschäftigte infiziert.

Der Landrat des Kreises Gütersloh kündigte im SPIEGEL an, den derzeit geschlossenen Schlachthof nun stark zu kontrollieren. “Die Firma Tönnies muss erst Vertrauen wieder aufbauen. Erst wenn wir 100-prozentig sicher sein können, dass von dem Betrieb keine Gefahr mehr für die Bevölkerung ausgeht, können wir über eine Wiedereröffnung nachdenken”, so Sven-Georg Adenauer.