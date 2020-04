Corona-Ansturm im Supermarkt: Einzelhandel meldet kräftiges Plus

Anzeige

Anzeige

Die Corona-Krise kennt auch Gewinner - etwa den Einzelhandel. Während Verbraucher mitunter vor leeren Regalen standen, melden die Unternehmen ein deutliches Umsatzplus. Erste Hamsterkäufe und eine insgesamt robuste Nachfrage haben dem Einzelhandel im Februar ein deutliches Umsatzplus beschert: So setzten die Unternehmen nominal 7,7 Prozent mehr um als noch im Vorjahresmonat. Preisbereinigt, also real, liegt das Plus bei 6,4 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Für zusätzlichen Schwung sorgte, dass der Februar in diesem Jahr mit 25 Verkaufstagen einen Verkaufstag mehr hatte.

Vergleichsweise deutlich machte sich die aufziehende Krisensituation in den Umsätzen von Apotheken sowie im Einzelhandel mit kosmetischen, pharmazeutischen und medizinischen Produkten bemerkbar: Hier errechneten die Wiesbadener Statistiker einen Anstieg um real 6,6 Prozent und nominal 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Internet- und Versandhandel boomen - auch ohne Corona

Das größte Umsatzplus mit real und nominal 11 Prozent erzielte der seit geraumer Zeit boomende Internet- und Versandhandel. Das starke Plus sei „nicht ungewöhnlich und somit nicht eindeutig auf einen Sondereinfluss der Corona-Pandemie zurückzuführen“, erklärten die Statistiker.

RND/dpa/fh