Chinesische Exporte im März: Wachstum um 30 Prozent

Container stehen am Hafen von Qinzhou in einem Terminal der Firma "Beibu Gulf Port". Chinas Außenhandel wächst weiter stark. Im März legten die Exporte in US-Dollar berechnet um 30,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. © Quelle: Xu Zhiyan/XinHua/dpa