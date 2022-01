Campingboom: Corona kurbelt die Geschäfte der Wohnmobilhersteller an

Anzeige

München. Pandemiebedingt verkünden Tourismusforscher derzeit meist schlechte Nachrichten. „Das ist im Caravaningsegment komplett anders“, freut sich Michael Sommer. Denn die Pandemie habe einen schon vor ihrem Ausbruch einsetzenden Trend zum Urlaub mit Wohnmobil und Wohnwagen enorm beschleunigt, erklärt der Projektleiter des Allensbach-Forschungsinstituts, das zu diesem Tourismussegment gerade eine Studie durchgeführt hat.

Demnach haben sich 400.000 Deutsche in den beiden vergangenen Corona-Jahren erstmals ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen gekauft. 3,8 Millionen solcher Gefährte gab es damit Ende 2021 in Deutschland, rund ein Viertel mehr als Ende 2019. Noch sind es etwas mehr Besitzer von Wohnwagen. Aber vor allem die Freude an der motorisierten Variante wächst rasant.

„1,3 Millionen Deutsche wollen sich in den nächsten beiden Jahren ein Wohnmobil kaufen“, sagt Sommer. Neue Wohnwagen hätten etwa halb so viele Urlauber im Sinn. Es wird also wohl enger werden auf den Stellplätzen – und das anhaltend. Denn wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, bleibt dem Urlaub mit einem fahrbaren Heim in aller Regel treu. Fast neun von zehn der in der Studie Befragten haben bekundet, auch weiterhin Campingurlaub zu machen.

Damit koppelt sich dieses Tourismussegment völlig von anderen ab. Während vor Ausbruch der Pandemie noch zwei Drittel aller Deutschen mindestens einmal im Jahr eine Urlaubsreise gemacht haben, ist der Anteil 2021 auf 39 Prozent eingebrochen. In die andere Richtung geht es bei Camping-Urlauben, wo der Anteil von 16 auf 19 Prozent gestiegen ist.

Dabei spielt auch der Preis eine Rolle. „Der Trend geht eher zu den Gebrauchtfahrzeugen“, weiß Sommer. Vier von fünf Wohnmobilinteressenten bekunden, gebraucht kaufen zu wollen. Nur ein Fünftel sucht nach einem Neufahrzeug. Im Schnitt haben Neueinsteiger für ein neues oder gebrauchtes Freizeitfahrzeug 2021 fast 33.000 Euro ausgegeben, hat Allensbach berechnet.

Die Produktion von Neufahrzeugen stockt

Der Trend zum Gebrauchten hat aber nicht nur mit dem Preis, sondern auch mit der Verfügbarkeit zu tun. Denn die Produktion von Neufahrzeugen stockt, bedauert Hermann Pfaff mit Blick auf gerissene Lieferketten und fehlende Teile. Das habe den heimischen Absatzboom in der zweiten Hälfte 2021 stark gebremst, erklärt der Präsident des Caravaning Industrie Verbands (Civd).

Bei Reisemobilen habe es zwar im Vorjahr noch ein vierprozentiges Plus gegeben, bei Wohnwagen aber ein 15-prozentiges Minus. Mit insgesamt 106.000 neu zugelassenen Freizeitfahrzeugen brachte 2021 unter dem Strich ein kleines Minus von einem Prozent.

Damit hätten die Neuzulassungen aber zum zweiten Mal in Folge über der vor der Pandemie nie erreichten Marke von 100.000 gelegen, betont Pfaff. „Das ist beachtlich, vor allem auch verglichen mit dem Pkw-Markt“, findet der Civd-Chef. Dort sind die Neuzulassungen 2021 um gut ein Zehntel zurückgegangen.

Zudem wurden voriges Jahr in Deutschland rund 94.000 Reisemobile und etwa 79.000 Wohnwagen gebraucht weiterverkauft. Insgesamt beziffert Pfaff den heimischen Markt für Freizeitfahrzeuge auf mittlerweile 14 Milliarden Euro, was im Jahresvergleich einem Plus von 12 Prozent entspricht.

Auf mehr als zehn Millionen Übernachtungen brachten es Campingurlauber in Deutschland voriges Jahr. „Die werden immer jünger“, freut sich Pfaff. Seien es früher fast nur ältere Herrschaften und Familien gewesen, kämen jetzt mehr und mehr jüngere Generationen dazu.

Alle müssten aber dieses Jahr mit vorerst anhaltenden Versorgungsengpässen wegen immer noch nicht intakter Lieferketten rechnen, warnt Pfaff. „Die Nachfrage bleibt hoch, und die Auftragsbücher sind voll“, weiß der Civd-Chef. „Caravaning bleibt auf Jahre ein Wachstumsmarkt“, glaubt auch Sommer.