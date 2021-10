Bye-bye, Set-Top-Box: So will Sky das Fernsehen revolutionieren

Anzeige

München. Wer sein Wunschprogramm im Fernsehen sucht, kann als moderner Zuschauer verzweifeln. Es gibt zwar so viele Inhalte wie nie – von Serien über Filme bis Sport. Aber sie sind verteilt auf immer mehr Anbieter. Als Vielseher braucht man diverse Apps und Empfangsboxen, meterweise Kabel oder Satellitenschüsseln, was die Sache zunehmend unübersichtlich macht.

„Es ist eine Explosion da draußen“, sagt Devesh Raj, Deutschland-Chef des Bezahlsenders Sky, zu einer Entwicklung, die Konsumenten stresst, frustriert oder überfordert. „Es ist sehr komplex und aufwendig“, räumt der Inder ein. Sky werde das nun aber ändern. Dazu hat die britische Sendergruppe einen neuartigen Streamingfernseher entwickelt, den sie als schlichtweg revolutionär bezeichnet.

Sky Glass heißt das vermeintliche Wundergerät, das Konzernchefin Dana Strong am Londoner Firmensitz erstmals öffentlich präsentiert. „Er macht alles einfacher“, verspricht sie. Verglichen mit herkömmlichen TV-Geräten sei es wie der Sprung vom Handy zum Smartphone. „Wir sind der Meinung, dies ist der smarteste Fernseher, der verfügbar ist“, lockt die Managerin.

Dana Strong, Konzernchefin von Sky, beim Launch-Event von Sky Glass Anfang Oktober 2021. © Quelle: Getty Images for Sky

Nüchterner betrachtet ist Sky Glass ein Internetfernseher mit Kinosound und Sprachsteuerung, dessen Menüführung auf Sky zugeschnitten ist. Das verfügbare Angebot ist wie üblich nach Kategorien wie Sport, Serien oder Filme sortiert, und das plattformübergreifend. Sky-Angebote stehen neben denen von Netflix oder Disney, falls der Besitzer des Geräts dafür Zugriffsrechte und ein Abo hat.

Angenehm ist in der Tat, dass man mit einer einzigen Fernbedienung auskommt und heute oft nötiges Zusatzgerät überflüssig wird. Das Gerät ist auch für Videokonferenzen oder Spielekonsolen geeignet. Zum Installieren benötigt man nur einen Internetanschluss mit Heimnetzwerk und eine Steckdose für das einzig verbliebene Stromkabel.

Klar wird aber auch, dass sich Sky damit zur Schaltzentrale des modernen Fernsehkonsums macht. Wer das Gerät anschaltet, indem er die Fernbedienung in die Hand nimmt, bekommt erst einmal Programmvorschläge präsentiert, die auf den Bezahlsender zugeschnitten sind. Nutzer können sich auch eine eigene Playliste erstellen, die per Knopfdruck oder Sprachbefehl „Hey Sky, playlist“ einfach aufrufbar ist. Lineare Programme wie die von ARD oder ZDF sowie deren Mediatheken sind ebenfalls unkompliziert abrufbar.

Sky Glass kommt in einem Jahr nach Deutschland

Jedenfalls wird das ab Ende 2022 so sein, wenn der Sky Glass in Deutschland startet. Am britischen Heimatmarkt beginnt die neue Zukunft des Fernsehens in zehn Tagen. Das Gerät gibt es dort in drei Größen, die von gut 760 Euro bis über 1200 Euro kosten. Technisch einigermaßen vergleichbare Geräte seien etwa ein Drittel teurer, sagt Sky.

Man kann den Sky Glass auch monatlich mieten für Raten von 15 bis 25 Euro. In Deutschland werden die Preise ähnlich sein, sagt Raj. Die bestehende Paketstruktur der deutschen Sky-Bezahlprogramme werde nicht verändert. Den Preis dafür muss man zu einer Monatsmiete für das Gerät addieren. In Großbritannien wären das für ein Sky-Paket mit Netflix plus Fernseher insgesamt 46 Euro monatlich.

Die Botschaft ist klar. Wer Sky Glass hat, braucht nichts anderes mehr, darüber läuft alles, und das so einfach wie nie. Der mutige Schritt in den Gerätemarkt kommt nicht von ungefähr. Streamingdienste wie Netflix graben traditionellen Pay-TV-Firmen wie Sky immer mehr das Wasser ab.

Für Deutschland nennt der Bezahlsender zwar seit Jahren keine Zahlen mehr, aber der heimische Pay-TV-Markt über alle Anbieter stagniert seit Jahren bei etwa acht Millionen zahlenden Kunden. Die Umsätze sind 2020 branchenweit sogar um 200 Millionen Euro auf noch 2,1 Milliarden Euro gesunken. Klare Gewinner der vergangenen Jahre und vor allem der Pandemie waren Netflix und Co. Jeder deutsche TV-Haushalt hat im Schnitt mittlerweile zwei Streamingdienste abonniert.

Sky Glass ist der Versuch, die Sendehoheit zurückzuerobern und aufmüpfige Konkurrenz wie Netflix oder Disney kontrollierbar ins eigene Angebot einzubinden. Denn kaufen oder mieten können den Sky-Fernseher nur Sky-Kunden.

Was die Entwicklung des Geräts gekostet hat oder welche Absatz- und damit Abozahlen man sich davon verspricht, verschweigen die Manager. So muss man sich später nicht mit eventuell überzogenen Erwartungen konfrontieren lassen. Gebaut wird der Sky Glass für Großbritannien auf der britischen Insel. Wo die deutsche Variante gefertigt wird, stehe noch nicht fest, sagt Raj.

Auch er braucht für den deutschen Markt dringend ein neues Marketingargument, nachdem Sportrechte im Zugpferd Fußball immer mehr verloren gehen. Sieben Millionen Deutsche kaufen sich jährlich einen neuen Fernseher, weiß der Deutschland-Chef von Sky. Ab Ende 2022 ist Sky in diesem Geschäft mit dabei und ein Sky-Abo inklusive.