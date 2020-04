Anzeige

New York. Das US-Medienunternehmen “Buzzfeed” sucht einen neuen Investor für sein Deutschlandgeschäft. “Buzzfeed Deutschland” sei zu verkaufen, wie eine “Buzzfeed”-Sprecherin für den Bereich Europa mitteilte. Das bestätigte auch "Buzzfeed Deutschland”-Chef Daniel Drepper auf Twitter. "Ich bin verdammt stolz auf das, was wir in den vergangenen Jahren geleistet haben”, sagte Drepper. Er hoffe, dass der deutsche Ableger einen Partner finden werde.

Ja, es stimmt, BuzzFeed Deutschland steht zum Verkauf. Ich bin verdammt stolz auf das, was wir in den vergangenen Jahren geleistet haben. Und ich hoffe, dass wir einen Partner finden, damit meine großartigen Kolleg*innen ihre Arbeit weiterführen können. https://t.co/i8PqCjGnzK — Daniel Drepper (@danieldrepper) April 7, 2020

“Buzzfeed”-Manager erklärt Hintergründe in Brief an Deutschland-Redaktion

Der General Manager von “Buzzfeed" für den Bereich Europa, Mark Rogers, soll in einem Brief an “Buzzfeed Deutschland” bekanntgegeben haben, dass nach einem Partner gesucht werde, damit das Geschäft in Deutschland aufrechterhalten bleiben kann. Er bedankte sich bei der Redaktion, jedoch sei der Schritt wegen des “weltweit wirtschaftlichen Abschwungs" notwendig. Die Corona-Krise habe niemand vorhersehen können. Rogers betonte, dass es derzeit keine Ressourcen gebe, Geschäfte zu finanzieren, “die sich noch nicht in einer starken Position befinden." Es werde alles dafür getan, das Geschäft von “Buzzfeed” langfristig zu schützen. Die Priorität sei, einen Partner für eine gemeinsame Zusammenarbeit zu finden.

Corona-Krise Grund für Verkaufsbestrebungen von “Buzzfeed”

Rogers sagte, dass die Coronavirus-Krise der ausschlaggebende Grund für die Verkaufsbestrebungen sei. Es gebe Potenzial, um die Marke weiter auszubauen. Dennoch sei man gezwungen, wegen der globalen Wirtschaftskrise einen Partner zu suchen, der das Geschäft übernimmt. In Deutschland arbeiten neun Beschäftigte bei “Buzzfeed”. Die Nachrichten- und Entertainment-Bereiche von “Buzzfeed” richten sich dem Unternehmen zufolge vor allem an ein jüngeres Publikum, das Videos und Inhalte auf Plattformen und Smartphones konsumiert. Hauptsitz ist New York. Es gibt darüber hinaus in mehreren Ländern Niederlassungen.

RND/bk/dpa