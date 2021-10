Bundesbank-Präsident Jens Weidmann tritt zum Jahresende zurück

Anzeige

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann will zum Jahresende zurücktreten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bundesbank hervor. Es heißt, Weidmann habe sich aus persönlichen Gründen zum Rücktritt entschlossen.

„Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als 10 Jahre ein gutes Zeitmaß sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen – für die Bundesbank, aber auch für mich persönlich“, so Weidmann in einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank. „Das Umfeld, in dem wir operieren, hat sich massiv verändert und die Aufgaben der Bundesbank sind gewachsen“, schreibt Weidmann weiter. „Die Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise und zuletzt die Pandemie haben in Politik und Geldpolitik zu Entscheidungen geführt, die lange nachwirken werden. Mir war es dabei immer wichtig, dass die klare, stabilitätsorientierte Stimme der Bundesbank deutlich hörbar bleibt.“

Jens Weidmann stand der Bundesbank seit Mai 2011 vor.