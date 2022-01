Staudammunglück: Massive Klageerweiterung gegen TÜV Süd

Anzeige

München. Eigentlich sollte am Dienstag nächster Woche das Urteil gesprochen werden. Nun aber wurde der Termin kurzfristig abgesagt, erklärt eine Sprecherin des Landgerichts München. Der spektakuläre Prozess, der den deutschen Prüfkonzern TÜV Süd wegen eines Staudammbruchs im fernen Brasilien vor das heimische Landgericht München geführt hat, müsse de facto neu gestartet werden.

Grund sei eine massive Ausweitung der Klage sowohl hinsichtlich der Anzahl von Klägern als auch finanziell mit Blick auf die Schadenersatzforderung. Aus ursprünglich sechs Musterklägern seien nun 1112 Menschen geworden und aus einer vorerst symbolischen Klagesumme über eine halbe Million satte 444 Millionen Euro, sagt Klägeranwalt Jan Erik Spangenberg.

272 Menschen starben infolge des Unglücks

„Wir haben die Klage auf alle von uns vertretenen Angehörigen und Überlebenden ausgedehnt, um möglichst schnell für alle Opfer ein Entschädigung zu erhalten und etwaige Verjährung zu hemmen“, erklärt der Jurist. In der Klagesumme noch nicht enthalten seien allerdings Infrastruktur- und Umweltschäden der in Brasilien betroffenen Gemeinde Brumadinho. Insgesamt drohen dem TÜV Süd damit Regressforderungen, die eine Milliardenhöhe erreichen können, schätzen Experten.

Hintergrund des ungewöhnlichen Prozesses (Aktenzeichen 28 O 14821/19) auf Basis brasilianischen Rechts ist der Bruch eines Minenstaudamms in der brasilianischen Gemeinde Brumadinho. Vor drei Jahren, am 25. Januar 2019, ist das Bauwerk des Bergbaukonzerns Vale geborsten, dem eine brasilianische TÜV-Tochter noch vier Monate zuvor per Prüfsiegel die Stabilität bescheinigt hatte. 13 Millionen Kubikmeter Giftschlamm brachen sich tödliche Bahn. 272 Menschen starben, und Milliardenwerte wurden vernichtet. Die Kläger sehen den TÜV Süd in Mitverantwortung.

Teile einer durch den Dammbruch zerstörten Brücke. Der Damm an der Mine Córrego do Feijão brach am 25. Januar 2019. © Quelle: Rodney Costa/dpa

Der TÜV weist die Vorwürfe zurück

Der Münchner Prüfkonzern und dessen Anwälte widersprechen. Zum einen habe sich die in der Sache zuständige TÜV-Tochter in Brasilien an alle Prüfstandards gehalten. Zum anderen hafte die Münchner TÜV-Mutter grundsätzlich nicht. Die TÜV-Anwälte verweisen auf Prozesse in Brasilien gegen den Minenbetreiber Vale. Der leiste bereits Schadenersatz. In München wollten die Hinterbliebenen von Opfern nun ein zweites Mal entschädigt werden.

Opferanwälte zeichnen ein anderes Bild. Der Gemeinde Brumadinho seien aus Vergleichen bislang magere 159.000 Euro zuerkannt worden. Einzelpersonen, die in München nun in vierstelliger Zahl klagen, hätten meistens noch gar nichts erhalten. Spangenberg blättert in der auf rund 1200 Seiten angeschwollenen Klageschrift. „Nur ein Teil hat vom Bergbaukonzern Vale Zahlungen zwischen 6000 und 80.000 Euro erhalten. Die ihnen zustehenden Schadenersatzansprüche betragen jedoch 325.000 bis 650.000 Euro“, rechnet der Rechtsanwalt vor.

Die Gerichte in Brasilien würden sehr langsam urteilen, sagen Kollegen einer brasilianischen Anwaltskanzlei, mit denen die des Hamburgers Spangenberg kooperiert. Zu deutschen Gerichten hätten die Kläger zudem mehr Vertrauen als zur brasilianischen Justiz.

Gab es TÜV-intern doch Zweifel an der Stabilität des Staudamms?

Zudem sehen sie den TÜV Süd grundsätzlich in Mithaftung, weil im Prüfkonzern intern Zweifel über die Stabilität des Staudamms bekannt gewesen, dessen Sicherheit aber dennoch bestätigt worden sei, um lukrative Prüfaufträge mit dem Vale-Konzern nicht zu gefährden. Zum Beleg für diese Anschuldigungen zitieren die Kläger vor dem Landgericht München aus brasilianischen Gerichtsakten und internen TÜV-Emails. TÜV-Anwälte widersprechen auch dieser Darstellung vehement.

Sie haben nun bis Anfang April Zeit, sich im Namen des Prüfkonzerns zur erweiterten Klageschrift zu äußern. Wieder in einer neuen mündlichen Verhandlung vor Gericht treffen könne man sich wohl in diesem Sommer, schätzt Spangenberg. Das Landgericht München stellt dafür ebenfalls die zweite Jahreshälfte 2022 in Aussicht. „Ein Urteil könnte dann noch später in diesem Jahr fallen“, glaubt der Klägeranwalt.

Rechtsstreit könnte noch Jahre andauern

Er ist wie seine Kontrahenten auf der TÜV-Seite zuversichtlich, vor dem Landgericht Recht zu bekommen. Justizexperten rechnen aber nicht damit, dass es bei einer ersten Instanz bleibt, und erwarten eine Eskalation des Falls erst vor dem Oberlandesgericht und dann dem Bundesgerichtshof, was insgesamt mehrere Jahre dauern könnte.

Für einen außergerichtlichen Vergleich gibt es bislang keine Anzeichen. Bei der Verhandlung vorigen Herbst hatten TÜV-Anwälte einen dahingehenden Vorschlag von Richterin Ingrid Henn entschieden abgelehnt. Auch in den Monaten seitdem seien sich die beiden Streitparteien in Sachen Vergleich nicht näher gekommen, heißt es aus ihrem Kreis.